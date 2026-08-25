Seyircisine Küfredip Konserden Kovmuştu: Bülent Ersoy Olayın Perde Arkasını Anlattı!
Sahnedeki sert çıkışlarıyla zaman zaman gündeme gelen Bülent Ersoy, bu kez Kuşadası konserinde yaşanan gecikme kriziyle ortalığı karıştırdı. Konserine yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Diva, ön sıralardan yükselen “Saat kaç oldu, farkında mısınız?” tepkisi karşısında öfkesine hakim olamadı. Kendisini eleştiren seyirciye mikrofondan oldukça sert ifadeler kullanan Ersoy, izleyiciyi konser alanından kovdu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyayı kısa sürede ikiye böldü. Olayın ardından sessizliğini bozan sanatçı, konser öncesinde üç torba serum aldığını ve doktorların uyarısına rağmen 3 bin kişiyi mağdur etmemek için sahneye çıktığını açıkladı. Verdiği yanıtı saygısızlık olarak görmediğini belirten Bülent Ersoy, tepkisinin arkasında durdu.
Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, bu kez sesiyle değil sahnede yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.
Yaklaşık bir buçuk saat geciken konser, ön sıralardan yükselen “Saat kaç?” tepkisiyle karıştı.
“Tir tir titreyerek sahneye çıktım” diyen Bülent Ersoy, verdiği yanıtı “haddini bildirmek” olarak savundu.
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