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Seyircisine Küfredip Konserden Kovmuştu: Bülent Ersoy Olayın Perde Arkasını Anlattı!

Seyircisine Küfredip Konserden Kovmuştu: Bülent Ersoy Olayın Perde Arkasını Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 10:29
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Sahnedeki sert çıkışlarıyla zaman zaman gündeme gelen Bülent Ersoy, bu kez Kuşadası konserinde yaşanan gecikme kriziyle ortalığı karıştırdı. Konserine yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Diva, ön sıralardan yükselen “Saat kaç oldu, farkında mısınız?” tepkisi karşısında öfkesine hakim olamadı. Kendisini eleştiren seyirciye mikrofondan oldukça sert ifadeler kullanan Ersoy, izleyiciyi konser alanından kovdu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyayı kısa sürede ikiye böldü. Olayın ardından sessizliğini bozan sanatçı, konser öncesinde üç torba serum aldığını ve doktorların uyarısına rağmen 3 bin kişiyi mağdur etmemek için sahneye çıktığını açıkladı. Verdiği yanıtı saygısızlık olarak görmediğini belirten Bülent Ersoy, tepkisinin arkasında durdu.

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Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, bu kez sesiyle değil sahnede yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, bu kez sesiyle değil sahnede yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

Türk sanat müziğinin en güçlü ve kendine özgü seslerinden biri olan Bülent Ersoy, yaklaşık yarım asrı aşan kariyeri boyunca yalnızca söylediği şarkılarla değil, sahne kostümleri, açıklamaları ve kendine has tavrıyla da gündemin değişmeyen isimlerinden biri oldu. Henüz kariyerinin ilk yıllarında sesi ve yorumu sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, yıllar içerisinde “Diva” unvanıyla anılmaya başladı.

Gösterişli sahne kostümleri, uzun konserleri ve seyircisiyle kurduğu doğrudan iletişim, Bülent Ersoy’un sahne kimliğinin en önemli parçalarından biri haline geldi. Zaman zaman sert çıkışlarıyla eleştirilse de sahneye ve dinleyicisine verdiği önemden sık sık bahseden Ersoy, sağlık sorunlarına rağmen konserlerini iptal etmemesiyle de daha önce pek çok kez gündeme gelmişti.

74 yaşındaki sanatçı, son olarak 23 Ağustos akşamı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde verdiği konserde yaşanan krizle adından söz ettirdi. Kuşadası AVM Amfitiyatro’da düzenlenen konserin planlanan saatten yaklaşık bir buçuk saat sonra başlaması, salonda uzun süre bekleyen bazı izleyicilerin tepkisini çekti. Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasının ardından seyircilerden gelen bir itiraz ise gecenin havasını bir anda değiştirdi.

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada yayılan görüntülerde Ersoy’un kendisine seslenen bir izleyiciye oldukça sert ifadelerle karşılık verdiği görüldü. Kısa sürede magazin gündeminin merkezine yerleşen olayın ardından Diva, kendi cephesinden yaşananları detaylarıyla anlatan uzun bir açıklama yayımladı.

Yaklaşık bir buçuk saat geciken konser, ön sıralardan yükselen “Saat kaç?” tepkisiyle karıştı.

Yaklaşık bir buçuk saat geciken konser, ön sıralardan yükselen “Saat kaç?” tepkisiyle karıştı.

Edinilen bilgilere göre saat 21.00’de başlaması planlanan konserde hem organizasyonla ilgili teknik bir aksaklık hem de Bülent Ersoy’un yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle gecikme yaşandı. Konser alanında jeneratörle ilgili bir arıza meydana geldiği öne sürülürken Ersoy’un da sahneye çıkmadan birkaç saat önce ciddi şekilde rahatsızlandığı belirtildi.

Sanatçıya konser öncesinde kuliste müdahale edildiği, üç torba serum verildiği ve doktorların sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkmamasını tavsiye ettiği aktarıldı. Ersoy’un buna rağmen konseri iptal etmek istemediği ve kendisini bekleyen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmamak için tüm riskleri göze alarak sahneye çıktığı ifade edildi.

Ancak seyircilerin gecikmenin perde arkasındaki bütün detaylardan haberdar olmaması gerginliğe neden oldu. Ersoy’un saat 22.30 civarında sahneye çıkmasının ardından ön sıralarda bulunan bir izleyici, “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?” diyerek tepki gösterdi. Konser alanında sağlık problemi nedeniyle gecikme yaşanacağına dair anons yapıldığı belirtilmesine rağmen seyircinin bu çıkışını sürdürmesi Bülent Ersoy’u öfkelendirdi.

Diva, kendisini eleştiren kişiye mikrofondan son derece sert sözlerle karşılık verdi. Sağlık durumuna rağmen dinleyicileri için sahneye çıktığını vurgulayan Ersoy, tepki gösteren izleyiciyi konser alanından kovdu. O anların cep telefonu kameralarına yansımasıyla tartışma kısa sürede sosyal medyaya taşındı.

Bazı kullanıcılar yüksek ücretler ödeyerek konsere giden seyircilerin bir buçuk saatlik gecikmeye tepki göstermesini doğal buldu. Bülent Ersoy’un yaşananlar karşısında daha sakin davranması gerektiğini savunanlar, sebebi ne olursa olsun bir sanatçının seyircisine mikrofondan bu kadar sert ifadelerle karşılık vermesinin doğru olmadığını belirtti.

Ersoy’u haklı bulanlar ise 74 yaşındaki sanatçının doktorların uyarısına rağmen konserini iptal etmemesini büyük bir profesyonellik olarak değerlendirdi. Gecikmenin sağlık sorunundan kaynaklandığının anons edilmesine rağmen seyircinin ısrarla hesap sormasını saygısızlık olarak yorumlayanlar da oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Ersoy, yaşananların arka planını anlattığı uzun bir açıklamayla sessizliğini bozdu.

“Tir tir titreyerek sahneye çıktım” diyen Bülent Ersoy, verdiği yanıtı “haddini bildirmek” olarak savundu.

“Tir tir titreyerek sahneye çıktım” diyen Bülent Ersoy, verdiği yanıtı “haddini bildirmek” olarak savundu.

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok şiddetli bir hastalık geçirdiğini ve dört doktor ile iki hemşirenin gözetiminde üç torba serum aldıktan sonra sahneye çıktığını anlattı. Konser alanını dolduran yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmamak için sağlığını hiçe saydığını belirten Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirci için de oldukça sert ifadeler kullandı.

Diva’nın açıklaması şu şekilde:

“Dün geceki konserimde, çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım ve sahneye çıktım. Amfitiyatronun duvarlarının tepesine kadar dolu olduğu o gece, sizleri mutlu etmek ve yalnız bırakmamak benim için her şeyden önemliydi.”

Ersoy, açıklamasının devamında kendisine tepki gösteren izleyicinin sözlerini de aktararak şunları söyledi:

“Ancak içlerinden bir adet çatlak ses, ‘Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?’ diye seslendi.”

Bülent Ersoy, sağlık sorunları nedeniyle yaşanacak gecikmenin konser alanında anons edildiğini özellikle vurguladı. Bütün riskleri göze alarak sahneye çıkmasına rağmen eleştirilmesine tepki gösteren Diva, açıklamasını takipçilerine yönelttiği bir soruyla tamamladı:

“Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendinize, konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?”

Bülent Ersoy böylece sahnede verdiği tepkinin arkasında durduğunu açıkça ilan etti. Yaşananları kendi açısından bir seyirciye saygısızlık olarak değil, sağlık durumunu bilmesine rağmen tepki göstermeyi sürdüren bir kişiye verilen haklı bir karşılık olarak değerlendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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