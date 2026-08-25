Seyircisine Küfredip Konserden Kovmuştu: Bülent Ersoy Olayın Perde Arkasını Anlattı!

Türk sanat müziğinin en güçlü ve kendine özgü seslerinden biri olan Bülent Ersoy, yaklaşık yarım asrı aşan kariyeri boyunca yalnızca söylediği şarkılarla değil, sahne kostümleri, açıklamaları ve kendine has tavrıyla da gündemin değişmeyen isimlerinden biri oldu. Henüz kariyerinin ilk yıllarında sesi ve yorumu sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, yıllar içerisinde “Diva” unvanıyla anılmaya başladı.

Gösterişli sahne kostümleri, uzun konserleri ve seyircisiyle kurduğu doğrudan iletişim, Bülent Ersoy’un sahne kimliğinin en önemli parçalarından biri haline geldi. Zaman zaman sert çıkışlarıyla eleştirilse de sahneye ve dinleyicisine verdiği önemden sık sık bahseden Ersoy, sağlık sorunlarına rağmen konserlerini iptal etmemesiyle de daha önce pek çok kez gündeme gelmişti.

74 yaşındaki sanatçı, son olarak 23 Ağustos akşamı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde verdiği konserde yaşanan krizle adından söz ettirdi. Kuşadası AVM Amfitiyatro’da düzenlenen konserin planlanan saatten yaklaşık bir buçuk saat sonra başlaması, salonda uzun süre bekleyen bazı izleyicilerin tepkisini çekti. Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasının ardından seyircilerden gelen bir itiraz ise gecenin havasını bir anda değiştirdi.

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada yayılan görüntülerde Ersoy’un kendisine seslenen bir izleyiciye oldukça sert ifadelerle karşılık verdiği görüldü. Kısa sürede magazin gündeminin merkezine yerleşen olayın ardından Diva, kendi cephesinden yaşananları detaylarıyla anlatan uzun bir açıklama yayımladı.