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Aynı Yaşta Olduklarına İnanmak Güç: Ünlü İsimlerin Aynı Yaşlarda Çekilen Fotoğrafları Arasındaki Fark Şaşırttı

Aynı Yaşta Olduklarına İnanmak Güç: Ünlü İsimlerin Aynı Yaşlarda Çekilen Fotoğrafları Arasındaki Fark Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 09:59
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Yaşın yalnızca bir sayı olduğunu gösteren ünlülerimiz sandığımızdan çok daha fazla! Bazı isimler sahne enerjileri, görünümleri ve yıllardır değişmeyen tarzlarıyla yaşlarını hiç hissettirmezken bazıları daha 50’li yaşlarında canlandırdıkları karakterler nedeniyle hafızalarımıza ailenin büyüğü olarak kazındı. Üstelik bu fark yalnızca genetik özelliklerden ya da kişisel bakımdan kaynaklanmıyor. Dönemin saç modelleri, kıyafetleri, makyaj tercihleri ve ünlülere biçilen roller de yaş algımızı büyük ölçüde değiştiriyor. Tarkan ve İhsan Yüce’den Ajda Pekkan ve Müzeyyen Senar’a kadar ünlü isimlerin aynı yaşlarda çekilen fotoğraflarını yan yana getirdik. Gelin, 7 farklı karşılaştırmayla yıllar içinde değişen yaş algımıza yakından bakalım!

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Tarkan ve İhsan Yüce – 53 yaş

Tarkan ve İhsan Yüce – 53 yaş

Listemizin ilham kaynağı olan Tarkan ve İhsan Yüce’yle başlayalım. 17 Ekim 1972 doğumlu Tarkan bugün 53 yaşında. Ancak Megastar’ın konser performanslarını izleyenler için bu rakama inanmak pek kolay değil. Sahneye çıktığı anda dans etmeye başlayan, saatler boyunca temposunu düşürmeyen ve enerjisiyle kendisinden yaşça küçük isimlere bile taş çıkaran Tarkan, yaşını neredeyse hiç hissettirmiyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden İhsan Yüce ise 1930 yılında dünyaya geldi. Usta sanatçı 53 yaşına geldiğinde takvimler 1983’ü gösteriyordu. Yüce’yi o dönemde “Çarıklı Milyoner”, “Şekerpare” ve “Tokatçı” gibi hafızalara kazınan yapımlarda izledik. Tarkan ile İhsan Yüce’nin 53 yaşında çekilmiş fotoğrafları yan yana getirildiğinde aradaki fark oldukça belirgin.

İhsan Yüce’nin gür bıyığı, dönemin saç ve giyim tercihleri, canlandırdığı ağırbaşlı karakterler onu olduğundan daha olgun gösteriyordu. Tarkan’ın sportif tarzı, modern saç modeli ve yıllardır koruduğu enerjik Megastar imajı ise 53 yaşın günümüzdeki karşılığını bambaşka bir yere taşıyor.

Seda Sayan ve Fatma Girik – 63 yaş

Seda Sayan ve Fatma Girik – 63 yaş

30 Aralık 1962 doğumlu Seda Sayan, 63 yaşında olmasına rağmen görüntüsünde yaptığı değişiklikler, renkli sahne kostümleri ve yüksek enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında. Saç renginden makyajına, sahne tarzından sosyal medya paylaşımlarına kadar sürekli yenilenmeyi seven Sayan, 60’lı yaşların bugünkü en iddialı temsilcilerinden biri.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik de 2005 yılının sonunda 63 yaşına girmişti. Girik’in o dönemde çekilen fotoğraflarında yılların izlerini saklamayan, doğal ve oldukça güçlü bir görünüm öne çıkıyordu. Oyuncu, kısa saçları ve gösterişten uzak tarzıyla yaşını gizlemeye çalışmıyor; Yeşilçam’dan taşıdığı karakteristik yüz hatlarını koruyordu.

Seda Sayan ve Fatma Girik’in 63 yaşındaki görüntüleri yan yana getirildiğinde iki farklı yıldız anlayışı ortaya çıkıyor. Bir tarafta müzik ve televizyon dünyasının her dönem değişime ayak uyduran, ışıltılı ve bakımlı ismi Seda Sayan; diğer tarafta doğallığı ve güçlü duruşuyla hafızalara kazınan Fatma Girik var.

Ajda Pekkan ve Müzeyyen Senar – 80 yaş

Ajda Pekkan ve Müzeyyen Senar – 80 yaş

12 Şubat 1946 doğumlu Ajda Pekkan, 2026 yılında 80. yaşını kutladı. Fakat Süperstar’ın sahnede sergilediği performanslara, kostümlerine ve yeni kuşaklarla yaptığı çalışmalara bakıldığında bu bilgiyi kabullenmek hiç kolay değil. Kariyerini başından beri değişim ve yenilik üzerine kuran Pekkan, yalnızca görüntüsüyle değil, müzik dünyasındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmesiyle de yaşını hissettirmiyor.

Cumhuriyetin Divası olarak anılan Müzeyyen Senar ise 1918 doğumluydu ve 1998 yılında 80 yaşındaydı. Senar’ın o dönemde çekilmiş fotoğraflarında yaşının verdiği olgunluğu taşıyan, klasik ve ağırbaşlı bir diva görüntüsü bulunuyordu. Türk sanat müziğinin en büyük temsilcilerinden olan Senar’ın sahne kimliği de Ajda Pekkan’ın pop yıldızı imajından oldukça farklıydı.

Ajda Pekkan ile Müzeyyen Senar’ın 80 yaşlarındaki fotoğraflarını yan yana koyduğumuzda aradaki fark gerçekten dikkat çekiyor. Ajda Pekkan modern kostümleri, sarı saçları ve hareketli sahne performansıyla yaş algısının sınırlarını zorlarken Müzeyyen Senar, 80 yaşın ağırlığını son derece zarif bir şekilde taşıyordu. İkisi de kendi döneminin dev yıldızı ancak yıldızlık anlayışları ve yaşlarını yansıtma biçimleri birbirinden tamamen farklı.

Hande Ataizi ve Adile Naşit – 52 yaş

Hande Ataizi ve Adile Naşit – 52 yaş

2 Eylül 1973 doğumlu Hande Ataizi, 52 yaşında. Yıllardır düzenli spor yaptığını belirten oyuncu; fit görüntüsü, uzun saçları ve modern tarzıyla yaşını göstermeyen ünlüler arasında yer alıyor. Ataizi, son yıllarda rol aldığı yapımlarda da çoğunlukla şık, bakımlı ve güçlü kadın karakterlerle seyirci karşısına çıkıyor.

Türk sinemasının unutulmaz “Hafize Ana”sı Adile Naşit ise 1930 doğumluydu. Usta oyuncu 1982 yılında 52 yaşındaydı. Bugün hala televizyonlarda karşımıza çıkan filmlerindeki anne rolleri nedeniyle pek çoğumuz onu çok daha ileri yaşlarda zannetsek de Adile Naşit, “Neşeli Günler”de rol aldığında henüz 40’lı yaşlarının sonundaydı.

Hande Ataizi ile Adile Naşit’in 52 yaşındaki görüntüleri yan yana geldiğinde aradaki fark, Türk sinemasının kadın oyunculara biçtiği rollerin yıllar içerisinde ne kadar değiştiğini de gösteriyor. Adile Naşit, daha 50’li yaşlarının başındayken kalabalık ailelerin sevecen annesi ve mahallenin “Adile Teyze”si olarak karşımıza çıkıyordu. Hande Ataizi ise aynı yaşta hala romantik hikayelerin ve iddialı kadın karakterlerin merkezinde yer alabiliyor.

Mustafa Sandal ve Münir Özkul – 56 yaş

Mustafa Sandal ve Münir Özkul – 56 yaş

11 Ocak 1970 doğumlu Mustafa Sandal, 2026 yılında 56 yaşına girdi. 90’lı yıllardan bu yana pop müziğin en enerjik isimlerinden biri olan Sandal, sahnedeki hareketliliği, sportif görüntüsü ve yıllardır çok fazla değişmeyen yüzüyle yaşını göstermeyen erkek ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde verdiği konserlerdeki performansına bakıldığında 50’li yaşlarının ikinci yarısında olduğuna inanmak kolay değil.

Türk sinemasının unutulmaz ustalarından Münir Özkul ise 1925 yılında dünyaya geldi ve 1981 yılında 56 yaşındaydı. Usta sanatçıyı o yıl “Davaro”, “Gırgıriye” ve “Şaka Yapma” gibi yapımlarda izledik. Ancak Özkul, 56 yaşına gelmeden çok daha önce bile Yeşilçam’ın babası, aile büyüğü ve mahallenin tecrübeli esnafı olarak hafızalara kazınmıştı. “Hababam Sınıfı”nda Mahmut Hoca’yı canlandırmaya başladığında henüz 50 yaşında olması bile dönemin oyuncularının ekranda ne kadar daha olgun gösterildiğini kanıtlıyor.

Mustafa Sandal ile Münir Özkul’un 56 yaşında çekilmiş fotoğrafları yan yana getirildiğinde kuşaklar arasındaki fark oldukça belirgin. Sandal’ın modern saç stili, spor giyim tercihleri ve pop yıldızı kimliği daha genç bir görüntü yaratırken Münir Özkul’un saçları, bıyığı, klasik kıyafetleri ve yıllarca canlandırdığı baba karakterleri yaş algısını yukarı taşıyordu.

Elbette Münir Özkul’un yaşından büyük görünmesi olumsuz bir durum değil. Tam tersine, usta oyuncunun daha 50’li yaşlarındayken herkesin güven duyduğu “Yaşar Usta” ve “Mahmut Hoca” gibi karakterlere bu kadar inandırıcı biçimde hayat verebilmesi, oyunculuk gücünün önemli bir parçasıydı. Yine de iki ismin aynı yaştaki görüntülerine bakınca 56 yaşın 1980’lerde ve günümüzde ne kadar farklı temsil edildiğine şaşırmamak mümkün değil.

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Nükhet Duru ve Ayşen Gruda – 72 yaş

Nükhet Duru ve Ayşen Gruda – 72 yaş

19 Mayıs 1954 doğumlu Nükhet Duru, 72 yaşında. Sahnedeki enerjisi, iddialı kostümleri ve kendine özgü danslarıyla yıllara meydan okuyan sanatçı, yaşını hiç hissettirmeyen isimlerden biri. Nükhet Duru’nun genç kuşak müzisyenlerle yaptığı çalışmalar ve sosyal medyadaki aktif tavrı da onun enerjik görüntüsünü destekliyor.

Ayşen Gruda ise 1944 doğumluydu ve 2016 yılında 72 yaşındaydı. “Domates Güzeli” lakabıyla tanınan usta oyuncu, o yıllarda da projelerde yer almaya devam ediyor ancak beyaz saçları, doğal görüntüsü ve canlandırdığı karakterlerle yaşının getirdiği olgunluğu saklamıyordu.

Nükhet Duru ve Ayşen Gruda’nın 72 yaşındaki fotoğrafları yan yana geldiğinde sahne sanatçısı ile karakter oyuncusu kimliği arasındaki ayrım belirginleşiyor. Duru’nun işi gereği yıllardır koruduğu ışıltılı, renkli ve hareketli imajı onu daha genç gösterirken Gruda’nın son derece doğal görüntüsü 72 yaşın gerçek ve sıcak bir temsilini sunuyor.

Görüldüğü üzere aynı yaşta olmak, aynı yaşta görünmek anlamına gelmiyor. Günümüzün saç, makyaj ve bakım imkanları kadar ünlülerin sahne kimlikleri, giyim tercihleri ve canlandırdıkları karakterler de yaş algımızı değiştiriyor.

Kenan Doğulu ve Hulusi Kentmen – 52 yaş

Kenan Doğulu ve Hulusi Kentmen – 52 yaş

31 Mayıs 1974 doğumlu Kenan Doğulu, 2026 yılında 52 yaşına girdi. Kariyerinin başından beri dansları ve hareketli sahne performanslarıyla tanınan Doğulu, 50’li yaşlarında olmasına rağmen enerjisinden neredeyse hiçbir şey kaybetmedi. Renkli kıyafetleri, modern saç stili ve konserlerdeki yüksek temposu da ünlü şarkıcının olduğundan daha genç görünmesini sağlıyor. Bugünkü görüntüsüne bakıp yaşını bilmeyen birinin Kenan Doğulu’ya 52 demesi gerçekten kolay değil.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hulusi Kentmen ise 1912 yılında dünyaya geldi ve 1964 yılında 52 yaşındaydı. Ancak usta oyuncu o dönemde bile sert bakışları, beyazlayan saçları, kalın bıyığı ve klasik takım elbiseleriyle çok daha ileri yaşlarda görünüyordu. Kentmen’i 52 yaşındayken “Keşanlı Ali Destanı”, “Ağaçlar Ayakta Ölür” ve “Koçum Benim” gibi yapımlarda izledik.

Hulusi Kentmen’in sinemadaki otoriter baba, patron, komiser ve aile büyüğü rolleri de izleyicinin onu olduğundan daha yaşlı algılamasına neden oldu. Hatta çoğumuz çocukluğumuzdan beri izlediğimiz Yeşilçam filmlerinde Kentmen’in henüz 50’li yaşlarının başında olduğunu tahmin bile etmemiş olabiliriz.

Kenan Doğulu ve Hulusi Kentmen’in 52 yaşındaki fotoğrafları yan yana getirildiğinde aradaki kuşak farkı son derece belirgin. Kenan Doğulu bugünün genç, renkli ve enerjik 50’li yaşlarını temsil ederken Hulusi Kentmen aynı yaşta tecrübeli bir aile büyüğü görüntüsü veriyor. Bu karşılaştırma, saç ve giyim tarzının yanı sıra oyunculara verilen karakterlerin de yaş algımızı nasıl değiştirdiğinin en güçlü örneklerinden biri.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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