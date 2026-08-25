Aynı Yaşta Olduklarına İnanmak Güç: Ünlü İsimlerin Aynı Yaşlarda Çekilen Fotoğrafları Arasındaki Fark Şaşırttı
Yaşın yalnızca bir sayı olduğunu gösteren ünlülerimiz sandığımızdan çok daha fazla! Bazı isimler sahne enerjileri, görünümleri ve yıllardır değişmeyen tarzlarıyla yaşlarını hiç hissettirmezken bazıları daha 50’li yaşlarında canlandırdıkları karakterler nedeniyle hafızalarımıza ailenin büyüğü olarak kazındı. Üstelik bu fark yalnızca genetik özelliklerden ya da kişisel bakımdan kaynaklanmıyor. Dönemin saç modelleri, kıyafetleri, makyaj tercihleri ve ünlülere biçilen roller de yaş algımızı büyük ölçüde değiştiriyor. Tarkan ve İhsan Yüce’den Ajda Pekkan ve Müzeyyen Senar’a kadar ünlü isimlerin aynı yaşlarda çekilen fotoğraflarını yan yana getirdik. Gelin, 7 farklı karşılaştırmayla yıllar içinde değişen yaş algımıza yakından bakalım!
Tarkan ve İhsan Yüce – 53 yaş
Seda Sayan ve Fatma Girik – 63 yaş
Ajda Pekkan ve Müzeyyen Senar – 80 yaş
Hande Ataizi ve Adile Naşit – 52 yaş
Mustafa Sandal ve Münir Özkul – 56 yaş
Nükhet Duru ve Ayşen Gruda – 72 yaş
Kenan Doğulu ve Hulusi Kentmen – 52 yaş
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