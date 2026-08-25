Aynı Yaşta Olduklarına İnanmak Güç: Ünlü İsimlerin Aynı Yaşlarda Çekilen Fotoğrafları Arasındaki Fark Şaşırttı

Listemizin ilham kaynağı olan Tarkan ve İhsan Yüce’yle başlayalım. 17 Ekim 1972 doğumlu Tarkan bugün 53 yaşında. Ancak Megastar’ın konser performanslarını izleyenler için bu rakama inanmak pek kolay değil. Sahneye çıktığı anda dans etmeye başlayan, saatler boyunca temposunu düşürmeyen ve enerjisiyle kendisinden yaşça küçük isimlere bile taş çıkaran Tarkan, yaşını neredeyse hiç hissettirmiyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden İhsan Yüce ise 1930 yılında dünyaya geldi. Usta sanatçı 53 yaşına geldiğinde takvimler 1983’ü gösteriyordu. Yüce’yi o dönemde “Çarıklı Milyoner”, “Şekerpare” ve “Tokatçı” gibi hafızalara kazınan yapımlarda izledik. Tarkan ile İhsan Yüce’nin 53 yaşında çekilmiş fotoğrafları yan yana getirildiğinde aradaki fark oldukça belirgin.

İhsan Yüce’nin gür bıyığı, dönemin saç ve giyim tercihleri, canlandırdığı ağırbaşlı karakterler onu olduğundan daha olgun gösteriyordu. Tarkan’ın sportif tarzı, modern saç modeli ve yıllardır koruduğu enerjik Megastar imajı ise 53 yaşın günümüzdeki karşılığını bambaşka bir yere taşıyor.