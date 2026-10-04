Okul Saldırılarının Ardından Ankara'da Kurşun Geçirmez Okul Çantası Üretildi: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
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Kahramanmaraş ve Manisa'daki okul saldırılarının ardından Ankara'da öğrenciler için kurşun geçirmez olduğu öne sürülen bir okul çantası geliştirildi. Dışarıdan sıradan bir sırt çantasından farksız görünen ürünün, tehlike anında öğrencinin önünde bariyer olarak kullanılması amaçlanıyor. Çantanın atış alanında denendiği görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: 23 Derece
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Çantanın saldırı anında kalkan olarak kullanılması amaçlanıyor
Sosyal medyada "Sanki okula değil savaşa gönderiyoruz" tepkisi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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