article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Okul Saldırılarının Ardından Ankara'da Kurşun Geçirmez Okul Çantası Üretildi: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Okul Saldırılarının Ardından Ankara'da Kurşun Geçirmez Okul Çantası Üretildi: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Öğrenci okul
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 15:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kahramanmaraş ve Manisa'daki okul saldırılarının ardından Ankara'da öğrenciler için kurşun geçirmez olduğu öne sürülen bir okul çantası geliştirildi. Dışarıdan sıradan bir sırt çantasından farksız görünen ürünün, tehlike anında öğrencinin önünde bariyer olarak kullanılması amaçlanıyor. Çantanın atış alanında denendiği görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: 23 Derece

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Çantanın saldırı anında kalkan olarak kullanılması amaçlanıyor

Çantanın saldırı anında kalkan olarak kullanılması amaçlanıyor

Görüntülerde, dışarıdan sıradan bir sırt çantası gibi görünen ürünün atış alanında hedef olarak asıldığı ve ateş edildikten sonra içinde kalan merminin gösterildiği anlar yer alıyor. Çantanın içine yerleştirilen özel malzemenin mermileri durdurduğu ileri sürülüyor.

Ürünün, olası bir saldırı anında öğrencinin çantayı önünde tutarak kendisiyle saldırgan arasında bariyer oluşturması amacıyla tasarlandığı belirtiliyor. Çantanın gerçekte ne ölçüde koruma sağladığına dair bağımsız bir değerlendirme ise haberlere yansımadı.

Sosyal medyada "Sanki okula değil savaşa gönderiyoruz" tepkisi

Sosyal medyada "Sanki okula değil savaşa gönderiyoruz" tepkisi

Ürünün, Türkiye'de ve farklı ülkelerde son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından geliştirildiği belirtiliyor. Kahramanmaraş ve Manisa'daki saldırıların ardından okul güvenliği kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

Çantanın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca ürün de tartışmanın odağına yerleşti. Pek çok kullanıcı, çocukların eğitim hayatında böyle bir korumaya ihtiyaç duyulmasını eleştirdi. 'Sanki okula değil savaşa gönderiyoruz' yorumu öne çıkan tepkiler arasında yer aldı.

Bazı kullanıcılar çözümün bireysel koruma ürünlerinde değil, okul güvenliğine yönelik kurumsal önlemlerde aranması gerektiğini savundu. ABD'de benzer kurşun geçirmez çantaların uzun süredir satıldığını hatırlatıp Türkiye'de de böyle bir ihtiyacın konuşulmasından endişe duyanlar da oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın