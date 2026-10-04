Okul Saldırılarının Ardından Ankara'da Kurşun Geçirmez Okul Çantası Üretildi: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Ürünün, Türkiye'de ve farklı ülkelerde son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından geliştirildiği belirtiliyor. Kahramanmaraş ve Manisa'daki saldırıların ardından okul güvenliği kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

Çantanın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca ürün de tartışmanın odağına yerleşti. Pek çok kullanıcı, çocukların eğitim hayatında böyle bir korumaya ihtiyaç duyulmasını eleştirdi. 'Sanki okula değil savaşa gönderiyoruz' yorumu öne çıkan tepkiler arasında yer aldı.

Bazı kullanıcılar çözümün bireysel koruma ürünlerinde değil, okul güvenliğine yönelik kurumsal önlemlerde aranması gerektiğini savundu. ABD'de benzer kurşun geçirmez çantaların uzun süredir satıldığını hatırlatıp Türkiye'de de böyle bir ihtiyacın konuşulmasından endişe duyanlar da oldu.