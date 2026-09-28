Okul Saldırılarının Ardından Bakan Çiftçi Duyurdu, Müfettişler 81 İlde Sahaya İniyor

Osmaniye'de bugün öğle saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde silahlı saldırı yaşandı. Okulda görev yapan öğretmen Mehmet Bilgili, aralarında ailevi husumet bulunan yeğeni A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osmaniye Valiliği, okul güvenliği için görevlendirilen güvenlik korucusunun şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladığını, olayın eğitim faaliyetleri ya da öğrencilerle ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Okuldaki öğrencilerin zarar görmediği bildirilirken rehberlik ve psikososyal destek ekipleri de görevlendirildi.