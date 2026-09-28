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Okul Saldırılarının Ardından Bakan Çiftçi Duyurdu, Müfettişler 81 İlde Sahaya İniyor

Okul Saldırılarının Ardından Bakan Çiftçi Duyurdu, Müfettişler 81 İlde Sahaya İniyor

İçişleri Bakanlığı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 21:07
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Manisa'da öğrencilerin, Osmaniye'de ise bir öğretmenin hedef alındığı silahlı saldırılar okul güvenliğini yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda alınan tedbirlere ilişkin yeni bir adımı kamuoyuyla paylaştı.

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Dört kurumun müfettişleri okulları denetleyecek.

Dört kurumun müfettişleri okulları denetleyecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın TÜRGEV'in Eyüpsultan'daki binasında düzenlediği 18. Milli İrade Buluşması'nda okul güvenliğine ilişkin konuştu. Çiftçi, 'Okullarda alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, polis başmüfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız' dedi. İnceleme kapsamında mevcut önlemlerin uygulamada nasıl işlediği 81 ilde yerinde değerlendirilecek.

Osmaniye'de okul bahçesinde öğretmen öldürüldü.

Osmaniye'de okul bahçesinde öğretmen öldürüldü.

Osmaniye'de bugün öğle saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde silahlı saldırı yaşandı. Okulda görev yapan öğretmen Mehmet Bilgili, aralarında ailevi husumet bulunan yeğeni A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osmaniye Valiliği, okul güvenliği için görevlendirilen güvenlik korucusunun şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladığını, olayın eğitim faaliyetleri ya da öğrencilerle ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Okuldaki öğrencilerin zarar görmediği bildirilirken rehberlik ve psikososyal destek ekipleri de görevlendirildi.

Manisa'daki saldırıda 11 kişi yaralanmıştı.

Manisa'daki saldırıda 11 kişi yaralanmıştı.

Geçen hafta Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde av tüfeğiyle ateş açan şüpheli 11 kişiyi yaralamış, olayın ardından gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Manisa'da okul tatili kararı almış, RTÜK de olaya ilişkin yayın yasağı getirmişti. Art arda gelen iki olay, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliğine dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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