Okul Bahçesinde Öğretmene Silahlı Saldırı: Osmaniye'de Yeğeni Tarafından Vurulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Olay, saat 12.45 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Çardak köyündeki okulun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında ailevi nedenlerden kaynaklanan bir husumet bulunan M.B. ile yeğeni A.B., okul bahçesinde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla amcasına ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla okula çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okuldaki öğrencilerin herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada şunları söyledi: '28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmenimiz Mehmet Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.'