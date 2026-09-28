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Okul Bahçesinde Öğretmene Silahlı Saldırı: Osmaniye'de Yeğeni Tarafından Vurulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Okul Bahçesinde Öğretmene Silahlı Saldırı: Osmaniye'de Yeğeni Tarafından Vurulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 13:13 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 13:47
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Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bugün öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Okulda görev yapan öğretmen M.B., aralarında önceden husumet bulunan A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralanan öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli, olayın ardından kısa sürede silahıyla birlikte yakalandı.

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Basına yansıyan bilgilere göre saldırgan A.B., öğretmenin yeğeni.

Basına yansıyan bilgilere göre saldırgan A.B., öğretmenin yeğeni.

Olay, saat 12.45 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Çardak köyündeki okulun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında ailevi nedenlerden kaynaklanan bir husumet bulunan M.B. ile yeğeni A.B., okul bahçesinde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla amcasına ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla okula çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okuldaki öğrencilerin herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada şunları söyledi: '28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmenimiz Mehmet Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.'

Vali'nin açıklaması:

'28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmenimiz Mehmet Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

Yapılan ilk tespitlere göre olayın; eğitim-öğretim faaliyetleriyle, okul yönetimiyle veya öğrencilerimizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, öğretmenimiz Mehmet Bilgili’nin yeğeni olan şüpheli A.B. ile aralarındaki ailevi ve şahsi bir mesele nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Olayın hemen ardından, okul güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik korucumuz süratle müdahalede bulunmuş; şüpheli şahsı etkisiz hâle getirerek olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla birlikte yakalamıştır. Şüpheli, akabinde güvenlik birimlerimize teslim edilerek gözaltına alınmış; olaya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır.

Yaşanan hadisenin öğrencilerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla Millî Eğitim Müdürlüğümüzün rehberlik ve psikososyal destek ekipleri görevlendirilmiş; öğrencilerimizin güven duygusunun korunması, psikolojik ve pedagojik yönden desteklenmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

Evlatlarımızın huzuru, güvenliği ve eğitim ortamlarının esenliği en büyük hassasiyetimizdir. Süreç, ilgili bütün kurumlarımız tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir.

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Mehmet Bilgili’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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