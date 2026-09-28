Okul Bahçesinde Öğretmene Silahlı Saldırı: Osmaniye'de Yeğeni Tarafından Vurulan Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bugün öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Okulda görev yapan öğretmen M.B., aralarında önceden husumet bulunan A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralanan öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli, olayın ardından kısa sürede silahıyla birlikte yakalandı.
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Basına yansıyan bilgilere göre saldırgan A.B., öğretmenin yeğeni.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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