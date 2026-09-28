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Yüzlerce Kiloluk Kayalar Çölde Kendi Kendine Hareket Ediyor: Nedeni Yıllarca Araştırılıyordu

Yüzlerce Kiloluk Kayalar Çölde Kendi Kendine Hareket Ediyor: Nedeni Yıllarca Araştırılıyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 13:39
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Death Valley Ulusal Parkı sınırları içerisinde yer alan Racetrack Playa, on yıllardır bilim dünyasının zihnini meşgul eden doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bu kurumuş göl yatağındaki yüzlerce kilogramlık devasa kayalar, arkalarında derin izler bırakıp insan ya da hayvan müdahalesi olmadan kilometrelerce yer değiştiriyor. Yerçekimine meydan okurcasına ilerleyen taşların oluşturduğu desenler, araştırmacıları uzun süre şaşkınlık içinde bıraktı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
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Yıllardır Süren Doğaüstü İddialar Bilimsel Araştırmalarla Çürütüldü

Yıllardır Süren Doğaüstü İddialar Bilimsel Araştırmalarla Çürütüldü

Racetrack Playa’nın pürüzsüz ve çatlamış zemininde tespit edilen bu izler, geçmişte uzaylı müdahalesinden gizemli manyetik alanlara kadar pek çok spekülasyona yol açtı. Hareketin anlık gözlemlenmesinin son derece zor oluşu, olayın arkasındaki sır perdesini uzun dönem boyunca korudu. Ancak bölgeye yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar, zaman ayarlı GPS cihazları ve gelişmiş meteoroloji istasyonları sayesinde sürecin ardındaki fiziksel mekanizma tamamen gün yüzüne çıkarıldı.

Taşların İlerlemesini Sağlayan Hassas Hava Şartları Sırayla Gerçekleşiyor

Taşların İlerlemesini Sağlayan Hassas Hava Şartları Sırayla Gerçekleşiyor

Araştırmacıların elde ettiği saha verileri, hareketin doğaüstü bir güçten ziyade nadir görülen meteorolojik dengeler sonucunda meydana geldiğini gösteriyor. Kış aylarında çöl zemininde toplanan sığ su birikintileri, dondurucu gece soğuklarında donarak kayaların etrafında ince buz plakaları oluşturuyor. Güneşin doğuşuyla birlikte hafifçe eriyip parçalanan bu yüzen buz panelleri, rüzgârın itme gücüyle birleştiğinde devasa kayaları çamurlu zemin üzerinde adeta bir kızak gibi sürüklüyor.

Dev Kayaların Kayabilmesi İçin Dört Farklı Unsurun Bir Araya Gelmesi Gerekiyor

Dev Kayaların Kayabilmesi İçin Dört Farklı Unsurun Bir Araya Gelmesi Gerekiyor

Ağırlığı 300 kilogramı bulan kayaların dahi yer değiştirebilmesi, yalnızca dört ana değişkenin aynı anda kesişmesiyle mümkün hale geliyor. Öncelikle göl tabanını kaplayacak kadar su birikmesi, ardından suyun buz tutmasını sağlayacak dondurucu soğuklar gerekiyor. Sonraki aşamada buz tabakasını kıracak ılıman bir sıcaklık değişimi ve bu panelleri itebilecek şiddette rüzgâr akımları önem taşıyor. Bu dört şart kusursuz bir uyumla birleştiğinde, kaygan çamur tabakası üzerindeki taşlar yavaş fakat kararlı biçimde ilerleyişini sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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