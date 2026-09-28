Yüzlerce Kiloluk Kayalar Çölde Kendi Kendine Hareket Ediyor: Nedeni Yıllarca Araştırılıyordu

Ağırlığı 300 kilogramı bulan kayaların dahi yer değiştirebilmesi, yalnızca dört ana değişkenin aynı anda kesişmesiyle mümkün hale geliyor. Öncelikle göl tabanını kaplayacak kadar su birikmesi, ardından suyun buz tutmasını sağlayacak dondurucu soğuklar gerekiyor. Sonraki aşamada buz tabakasını kıracak ılıman bir sıcaklık değişimi ve bu panelleri itebilecek şiddette rüzgâr akımları önem taşıyor. Bu dört şart kusursuz bir uyumla birleştiğinde, kaygan çamur tabakası üzerindeki taşlar yavaş fakat kararlı biçimde ilerleyişini sürdürüyor.