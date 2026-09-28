Yüzlerce Kiloluk Kayalar Çölde Kendi Kendine Hareket Ediyor: Nedeni Yıllarca Araştırılıyordu
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Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Death Valley Ulusal Parkı sınırları içerisinde yer alan Racetrack Playa, on yıllardır bilim dünyasının zihnini meşgul eden doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bu kurumuş göl yatağındaki yüzlerce kilogramlık devasa kayalar, arkalarında derin izler bırakıp insan ya da hayvan müdahalesi olmadan kilometrelerce yer değiştiriyor. Yerçekimine meydan okurcasına ilerleyen taşların oluşturduğu desenler, araştırmacıları uzun süre şaşkınlık içinde bıraktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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