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6 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 6 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.09.2026 - 14:18
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6 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL

Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL

  • Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) 1.500 TL

  • Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) 449 TL

  • Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) 299 TL

  • Protein Bar (50 g) Adet 75 TL

  • Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1,5 kg) 369 TL

  • Aromasız Kreatin (350 g) 399 TL

  • Bononia Dolcı Protein Pankek (200 g) 129 TL

  • Züber Sütlü ve Bitter Çikolata Çeşitleri (42 g) Adet 89 TL

  • Flava Omega 3 (45 Kapsül) 349 TL

  • Flava Magnezyum (45 Kapsül) 219 TL

  • Flava B12 (60 Kapsül) 199 TL

  • Mashco Çekirdeksiz Hurma (250 g) 99 TL

  • Servet Susam Bar (20 g) 34,50 TL

  • Oylum Gofret Çeşitleri (400 g) Adet 59 TL

  • Ülker Albeni Maxi (52 g) 18 TL

  • Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek (180 g) 42,75 TL

  • Patos Mısır Cipsi (185 g) 55 TL

  • Torku Gala Gold Çikolata Kaplamalı Kek (45 g) 17,50 TL

  • New Yorkers Yumuşak Kurabiye (175 g) 99 TL

  • Ülker Hobby Kakaolu Krema (650 g) 125 TL

  • Patiswiss Kurutulmuş Çilek Draje Çikolata (80 g) 89 TL

  • Kinder Bueno Fındık Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret (39 g) 35 TL

  • Twix Karamel Dolgulu Kurabiye (144 g) 99 TL

  • Bebeto Party Mix Yumuşak Şeker (400 g) 79,50 TL

  • Kınık Beyaz Şeftali Aromalı Maden Suyu (6x200 ml) 72,50 TL

Züber Dev Marka Festivali başladı! İndirime göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Molfix Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL

Molfix Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL

  • Molfix Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) 549 TL

  • Molfix Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) 549 TL

  • Omo Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) 399 TL

  • Güldal Çamaşır Suyu (4 L) 89 TL

  • Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) 199 TL

  • Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) 299 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu (5 L) 259 TL

  • Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 kg) 179 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül (50'li) 279 TL

  • Activ Blok Tuvalet Temizleme Tableti (16x20 g) 139 TL

  • Mr.Oxy Süper Sıvı Çamaşır Deterjanı (1480 ml) 129 TL

  • Mr Oxy Smart Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü) 69 TL

  • Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (40'lı) 265 TL

  • Aqua Bambu Kağıt Havlu (16'lı) 185 TL

  • Aqua Bambu Çek Al Mendil (150'li) 29,50 TL

  • Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece (30'lu) 139 TL

  • Molped Günlük Ped Hijyen Max (30'lu) 49 TL

  • Naturalove Temalı Baskılı Peçete (20'li) 49 TL

  • Uni Baby Care Hindistan Cevizi Yağlı Islak Mendil (3x90'lı) 109 TL

  • Sensodyne Diş Macunu (75 ml) + Diş Fırçası Seti 175 TL

  • Aplus Saç Maskesi Üçgen (25 ml) 25 TL

  • Tresan Şampuan (300 ml) 189 TL

  • Dushy Duş Jeli (1000 ml) 89 TL

  • Aplus Kids Çocuk Şampuanı (500 ml) 129 TL

  • Nivea Luminous630 Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml) 199 TL

  • Nivea Luminous630 Yüz Temizleme Jeli (150 ml) 159 TL

  • Angie Parfüm (100 ml) 209 TL

  • Angie Vücut Losyonu (250 ml) 89 TL

  • Girly Talk El Kremi (50 ml) + Krem+Törpü 109 TL

  • Naturalove Lip Balm 109 TL

  • Nivea Luminous630 Yüz Bakım Serumu (30 ml) 225 TL

  • Naturalove Puf Fondöten Süngeri 75 TL

  • Naturalove Mini Puf Sünger Seti (4'lü) 55 TL

  • Naturalove Makyaj Süngeri 55 TL

  • Naturalove Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti (5'li) 195 TL

  • Nivea Luminous630 Günlük Güneş Koruyucu Krem (40 ml) 245 TL

  • Naturalove Charmlı Tarak 199 TL

  • Naturalove Küçük Mum 99 TL

  • Naturalove Büyük Mum 169 TL

Abalı Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL

Abalı Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL

  • Tada Ton Balığı (3x140 g) 149 TL

  • Yurdum Domates Salçası (700 g) 65 TL

  • Tamek Püre Domates (3x210 g) 47,50 TL

  • Zeyd Siyah Zeytin (2 kg) 215 TL

  • Namlı Çizik Yeşil Zeytin (1 kg) 179 TL

  • Gesaş Geleneksel Çilek Reçeli (1 kg) 99,50 TL

  • Fit Green Granola Çeşitleri (200 g) Adet 95 TL

  • Heinz Sos Çeşitleri Adet 95 TL

  • Knorr Çabuk Çorba Adet 15 TL

  • Servet Fethiye Tahini (300 g) 315 TL

  • Servet Helva Çeşitleri (200 g) Adet 139 TL

  • Unlüx Tortilla Lavaş (720 g) 65 TL

  • Wasa Delikatess İnce Gevrek Ekmek (270 g) 95 TL

  • Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç (5 kg) 249 TL

  • Yayla Gönen Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç (1 kg) 89 TL

  • Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg) Adet 80 TL

  • Saban Kırmızı Mercimek (2,5 kg) 114 TL

  • Saban Nohut (2,5 kg) 140 TL

  • Pakmaya Puding Çeşitleri (396 g) 90 TL

  • Today Çikolatalı Fındıklı ve Vanilya Aromalı Kruvasan (6x40 g) 85 TL

  • Cardella Makarna Çeşitleri (500 g) Adet 18 TL

  • Filiz Yumurtalı Uzun Erişte (350 g) 38,50 TL

  • Makaroma Tagliatelle Makarna (500 g) 109 TL

7 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

7 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

  • Keysmart KEY 490 NFS No-Frost Buzdolabı 35.450 TL

  • Keysmart KEY 300 NFE No-Frost Buzdolabı 22.900 TL

  • Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL

  • Keysmart KEY 712 CM Çamaşır Makinesi (7 kg) 17.900 TL

  • Keysmart KEY 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg) 19.900 TL

  • Keysmart KEY 910 CM Çamaşır Makinesi (9 kg) 20.900 TL

  • Keysmart KEY 90 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg) 17.900 TL

  • Keysmart KEY 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg) 15.900 TL

  • Keysmart KEY 4014 BMS Bulaşık Makinesi 17.900 TL

  • Keysmart KEY 4014 BM Bulaşık Makinesi 15.900 TL

  • Tecna Dual Derin Dondurucu (407 L) 19.900 TL

  • Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL

  • Decolove Traverten Desen Katlı Orta Sehpa 1.500 TL

  • Decolove 4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL

  • SSB Furniture Lena Kahve Ünitesi 4.950 TL

  • SSB Furniture Lotus Makyaj Masası 4.250 TL

  • SSB Furniture Solo TV Ünitesi 2.490 TL

  • SSB Furniture Erose Konsol 3.250 TL

  • Decolove Traverten Desen Katlı Yan Sehpa 899 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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