6 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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6 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL
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Molfix Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL
Abalı Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL
7 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu
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