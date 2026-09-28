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Final Yapan Atv Dizisinin Ardından Yalı Çapkını'nın İzinden Yeni Dizi Geliyor!

Final Yapan Atv Dizisinin Ardından Yalı Çapkını'nın İzinden Yeni Dizi Geliyor!

Show tv yalı çapkını A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 14:51
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OGM Pictures imzalı A.B.İ. final hazırlıklarına girerken, yapımcı Onur Güvenatam'ın kolları sıvadığı yeni proje ortaya çıktı. Show TV için hazırlanan Deli Divane, iki düşman ailenin genç kuşak temsilcileri arasında yaşanacak bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Peki bu iddialı proje hangi ekibin imzasını taşıyor, nerede çekilecek ve neden Yalı Çapkını'yla kıyaslanıyor?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Onur Güvenatam, Vatanım Sensin ve Yalı Çapkını gibi hit yapımlarıyla üç kez Altın Kelebek kazandı.

Onur Güvenatam, Vatanım Sensin ve Yalı Çapkını gibi hit yapımlarıyla üç kez Altın Kelebek kazandı.

40'ı aşkın dizi ve filme imza atan yapımcı, Vatanım Sensin ile 2017'de, Camdaki Kız ile 2021'de, Yalı Çapkını ile de 2023'te Altın Kelebek'in en iyi dizi ödülünü kazandı. İstanbullu Gelin, Hakan: Muhafız, Masumlar Apartmanı ve Yakamoz S-245 de onun imzasını taşıyan diğer yapımlar arasında. Geçtiğimiz yıl Kelly Luegenbiehl ve Jon Koa ile birlikte dikey video formatındaki mikro-dramalara odaklanan Shorties Studios'u kurarak farklı bir alana da adım attı.

Kurduğu OGM Pictures'ın gündemi, art arda gelen projelerle hiç boş kalmıyor. ATV'de ekrana gelen A.B.İ., düşen reytinglerin ardından erken final kararı aldı; Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizinin 5. bölümüyle veda etmesi bekleniyor. Güvenatam'ın bu süreçte gözü yeni projelerde: Kanal D için Kara Kuyu'nun ardından şimdi de Show TV için Deli Divane hazırlıkları başladı. Yapımcının gündeminde önümüzdeki dönem için hazırlanan Gizli Dolap adlı bir proje daha var; OGM Pictures'ın takvimi bu üç yeni işle birlikte iyice sıklaşmış durumda.

Deli Divane, Yalı Çapkını gibi iki ailenin husumetini genç kuşağın aşkıyla ekrana taşıyacak.

Deli Divane, Yalı Çapkını gibi iki ailenin husumetini genç kuşağın aşkıyla ekrana taşıyacak.

İki ailenin husumetini genç kuşağın aşkıyla işleyen kurgusuyla tanınan Yalı Çapkını, ekranda bıraktığı izi gerçek hayata da taşımıştı; dizinin setinde tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcı geçtiğimiz yıl evlenmiş, bu yıl da bir bebek müjdesi vermişti.

Deli Divane, yıllardır husumetli iki ailenin genç kuşak temsilcilerinin birbirine aşık olmasını konu alacak. Senaryosunu, Star TV'de altı kardeşin hikâyesini anlatan Sahipsizler'i kaleme alan Elif Hamamcı, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli ve Özgür Ağaoğlu'ndan oluşan ekip yazıyor. Çekimlerin bir bölümü ise tıpkı Yalı Çapkını'nda olduğu gibi Antep'te gerçekleştirilecek. Projenin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Show TV'nin bu sezonki ekran haritası inişli çıkışlı bir tablo çiziyor; yönetmenini ve bir oyuncusunu daha çekimler başlamadan kaybeden Cevher'in ardından ekrana gelen Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Deli Divane'nin bu tabloya ne kazandıracağı, kadronun ve yayın tarihinin resmen açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak; iddialı proje şimdiden merakla takip ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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