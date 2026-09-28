Final Yapan Atv Dizisinin Ardından Yalı Çapkını'nın İzinden Yeni Dizi Geliyor!

40'ı aşkın dizi ve filme imza atan yapımcı, Vatanım Sensin ile 2017'de, Camdaki Kız ile 2021'de, Yalı Çapkını ile de 2023'te Altın Kelebek'in en iyi dizi ödülünü kazandı. İstanbullu Gelin, Hakan: Muhafız, Masumlar Apartmanı ve Yakamoz S-245 de onun imzasını taşıyan diğer yapımlar arasında. Geçtiğimiz yıl Kelly Luegenbiehl ve Jon Koa ile birlikte dikey video formatındaki mikro-dramalara odaklanan Shorties Studios'u kurarak farklı bir alana da adım attı.

Kurduğu OGM Pictures'ın gündemi, art arda gelen projelerle hiç boş kalmıyor. ATV'de ekrana gelen A.B.İ., düşen reytinglerin ardından erken final kararı aldı; Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizinin 5. bölümüyle veda etmesi bekleniyor. Güvenatam'ın bu süreçte gözü yeni projelerde: Kanal D için Kara Kuyu'nun ardından şimdi de Show TV için Deli Divane hazırlıkları başladı. Yapımcının gündeminde önümüzdeki dönem için hazırlanan Gizli Dolap adlı bir proje daha var; OGM Pictures'ın takvimi bu üç yeni işle birlikte iyice sıklaşmış durumda.