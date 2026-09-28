Final Yapan Atv Dizisinin Ardından Yalı Çapkını'nın İzinden Yeni Dizi Geliyor!
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OGM Pictures imzalı A.B.İ. final hazırlıklarına girerken, yapımcı Onur Güvenatam'ın kolları sıvadığı yeni proje ortaya çıktı. Show TV için hazırlanan Deli Divane, iki düşman ailenin genç kuşak temsilcileri arasında yaşanacak bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Peki bu iddialı proje hangi ekibin imzasını taşıyor, nerede çekilecek ve neden Yalı Çapkını'yla kıyaslanıyor?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Onur Güvenatam, Vatanım Sensin ve Yalı Çapkını gibi hit yapımlarıyla üç kez Altın Kelebek kazandı.
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Deli Divane, Yalı Çapkını gibi iki ailenin husumetini genç kuşağın aşkıyla ekrana taşıyacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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