Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihinden A.B.İ.'nin Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan, kara lahana sarmasıyla başlayan kilo alma sürecini anlattı.
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Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, iki milli maçın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alması için görüşme yaptığını açıkladı.
Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.
Dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, diziden memnuniyetle ayrıldığını söyledi.
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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın bitme kararının oyuncuların değil yapımcıların elinde olduğunu hatırlattı.
A.B.İ.'deki rolü sadece 5 bölüm sürdü ama anlaşması milyonlukmuş!
Arafta'daki başrolüyle tanınan Emin Günenç, 6. bölümden itibaren Haysiyet'te Ender olarak ekrana gelecek.
Kulislerden aktarılan bilgilere göre Afra Saraçoğlu, rolüne son verilmesini kendisi istedi.
Menderes Samancılar, Asmalı Konak'taki Bekir Kirve rolü ve Zıkkımın Kökü'ndeki baba karakteriyle akıllara kazındı.
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Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı.
24 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Aytek Şayan, veterinerlik fakültesinden tiyatro sahnesine uzanan yolculuğuyla şaşırtıcı bir geçmişe sahip.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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