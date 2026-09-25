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Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihinden A.B.İ.'nin Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihinden A.B.İ.'nin Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz Arka Sokaklar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 23:33
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan, kara lahana sarmasıyla başlayan kilo alma sürecini anlattı.

Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan, kara lahana sarmasıyla başlayan kilo alma sürecini anlattı.

Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sı Aytek Şayan, bu kez setten güldüren bir anı paylaştı. Dizi ekibiyle Kafa TV'de Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet'e konuk olan oyuncu, çekimler boyunca 10 kilo aldığını söyledi. Peki bu kiloların arkasında ne vardı? Meğer her şey bir tencere kara lahana sarmasıyla başlamış.

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Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, iki milli maçın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, iki milli maçın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Pazartesi akşamlarının zirvesine yerleşen Altı Üstü İstanbul, milli maçlar nedeniyle 2 hafta ekranda olmayacak. Uzay ile Emir'in toprağa gömüldüğü nefes kesen finalin devamı için izleyiciler 12 Ekim Pazartesi'yi bekleyecek.

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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alması için görüşme yaptığını açıkladı.

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alması için görüşme yaptığını açıkladı.

Avrupa Yakası'nın unutulmaz Fatoş'u Şenay Gürler, sezonun en çok konuşulan komedisi Tuzlu Kahve hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Deneyimli oyuncu, dizi için bir görüşme yaptığını ancak işin gerçekleşmediğini anlattı.

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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla 2 Ekim Cuma günü ekrana dönüyor. Yayın tarihini de duyuran ilk fragmanda Oruç'un boğulma anı ve Esme ile Eleni arasında kalan Adil'in çaresizliği dikkat çekti. Yeni sezonla kadroya katılan karakterler de fragmanda ilk kez göründü.

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Dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, diziden memnuniyetle ayrıldığını söyledi.

Dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, diziden memnuniyetle ayrıldığını söyledi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 5. sezon öncesi ayrılan Aliye Uzunatağan, diziyle arasında hiçbir problem olmadığını açıkladı. Sönmez karakterini 'bayılarak' oynadığını söyleyen usta oyuncu, ayrılığın memnuniyetle gerçekleştiğinin altını çizdi.

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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın bitme kararının oyuncuların değil yapımcıların elinde olduğunu hatırlattı.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın bitme kararının oyuncuların değil yapımcıların elinde olduğunu hatırlattı.

Arka Sokaklar'ın 20 sezonluk serüveninin sona ermesinin ardından dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh da sessiz kalmadı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılışında konuşan usta oyuncu, final kararını esprili bir dille yorumladı. Peki Çoruh, dizinin bitmesi hakkında ne düşünüyor?

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A.B.İ.'deki rolü sadece 5 bölüm sürdü ama anlaşması milyonlukmuş!

A.B.İ.'deki rolü sadece 5 bölüm sürdü ama anlaşması milyonlukmuş!

A.B.İ.'nin ekrana veda etmesiyle Bergüzar Korel'in yeni rotası da konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun bambaşka bir alana yöneldiği ortaya çıktı. Üstelik önüne gelen teklifler, dizi setinden kazandığıyla yarışacak cinsten.

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Arafta'daki başrolüyle tanınan Emin Günenç, 6. bölümden itibaren Haysiyet'te Ender olarak ekrana gelecek.

Arafta'daki başrolüyle tanınan Emin Günenç, 6. bölümden itibaren Haysiyet'te Ender olarak ekrana gelecek.

Haysiyet'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Arafta dizisindeki başrolüyle tanınan Emin Günenç, dizide Merih Öztürk'ün canlandırdığı Simay'ın eski aşkı Ender'e hayat verecek. Genç oyuncunun 6. bölüm itibarıyla ekrana geleceği öğrenildi. Mehmet ile Simay'ın zaten zorlu olan aşkına geçmişten biri dahil oluyor.

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Kulislerden aktarılan bilgilere göre Afra Saraçoğlu, rolüne son verilmesini kendisi istedi.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Afra Saraçoğlu, rolüne son verilmesini kendisi istedi.

Final kararı alınan A.B.İ.'de Afra Saraçoğlu'nun ayrılığına dair yeni bir kulis konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre ünlü oyuncu diziden kendi isteğiyle ayrılmış. Peki bu kararın arkasında ne vardı?

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Menderes Samancılar, Asmalı Konak'taki Bekir Kirve rolü ve Zıkkımın Kökü'ndeki baba karakteriyle akıllara kazındı.

Menderes Samancılar, Asmalı Konak'taki Bekir Kirve rolü ve Zıkkımın Kökü'ndeki baba karakteriyle akıllara kazındı.

Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan magazin gündemine düşen bir haber geldi. Vahide Perçin'in başrolünde olduğu, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'in kadrosuna son anda dahil olan Samancılar, ekran başına kilitlenecek izleyicilere sürpriz bir karakterle geliyor. Peki değerli oyuncu dizide kimi canlandıracak? İşte merak edilen tüm detaylar.

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Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Kanal D'nin yeni sezona damga vuracak dizisi 'Susuz Yaz', kadrosunu ilk kez bir araya getirdi. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert, dün gerçekleştirilen okuma provasında kamera karşısına ilk kez birlikte geçti. Setin gülüşmelerle geçen provasında ikilinin uyumu dikkat çekerken, çekimlerin çok yakında Adana'da başlayacağı öğrenildi.

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24 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

24 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Geçen hafta zirveyi maça bırakan diziler, bu perşembe yarışı kendi aralarında yaptı. Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de ikinci bölümüyle Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da yeni sezona dönen Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'de Muhtemel Aşk aynı akşam ekrandaydı. Yaz aylarında final iddialarıyla gündeme gelen Muhtemel Aşk'ın aldığı sonuç ise yine konuşulacak cinsten.

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Aytek Şayan, veterinerlik fakültesinden tiyatro sahnesine uzanan yolculuğuyla şaşırtıcı bir geçmişe sahip.

Aytek Şayan, veterinerlik fakültesinden tiyatro sahnesine uzanan yolculuğuyla şaşırtıcı bir geçmişe sahip.

Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sıyla kalpleri fetheden Aytek Şayan, bu kez ekranın dışında yaptığı bir itirafla herkesi ters köşe yaptı. Dizinin sevilen ekibiyle Kafa TV'de Dolunay Soysert'in konuğu olan oyuncu, sohbetin ortasında öyle bir plan açıkladı ki masadakiler bile şaşkınlığını gizleyemedi. Üstelik bu sürpriz kararın arkasında, bu yıl çıkan öğrenci affı var.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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