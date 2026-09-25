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Susuz Yaz'ın Başrolleri Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert İlk Kez Bir Arada Görüntülendi

Susuz Yaz'ın Başrolleri Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert İlk Kez Bir Arada Görüntülendi

Kanal D yerli dizi Mert Ramazan Demir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 14:30
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Kanal D'nin yeni sezona damga vuracak dizisi 'Susuz Yaz', kadrosunu ilk kez bir araya getirdi. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert, dün gerçekleştirilen okuma provasında kamera karşısına ilk kez birlikte geçti. Setin gülüşmelerle geçen provasında ikilinin uyumu dikkat çekerken, çekimlerin çok yakında Adana'da başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Yalı Çapkını'nda üstlendiği Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelerin yakından tanıdığı bir isme dönüşen Mert Ramazan Demir, Netflix'in Şahmaran dizisinde Cihan'ı, UFO filminde ise Ese karakterini canlandıran Demir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları, Delikanlı gibi yapımlarda da rol aldı. Susuz Yaz ile ekranlara dönecek Demir, bu kez Osman karakterine hayat verecek.

Lizge Cömert ise, Kardeşlerim'deki Süsen karakteriyle tanınan ödüllü bir oyuncu.

Lizge Cömert ise, Kardeşlerim'deki Süsen karakteriyle tanınan ödüllü bir oyuncu.

Lise yıllarında tiyatroya duyduğu ilgiyle bu yola giren Cömert, İstanbul'a taşındıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ekranlara 2021 yılında ATV'nin Kardeşlerim dizisindeki Süsen karakteriyle adım attı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edindi. Bu çıkışın ardından 2023 Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu, aynı yıl Golden Palm Awards'ta ise Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu ödülünü aldı. Star TV'nin Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Cömert, şimdi de Susuz Yaz'da Bahar karakteriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Susuz Yaz'ın kalabalık kadrosu, yönetmeni ve senaristiyle birlikte ilk kez tam kadro bir araya geldi.

Susuz Yaz'ın kalabalık kadrosu, yönetmeni ve senaristiyle birlikte ilk kez tam kadro bir araya geldi.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ile Mehmet Can Bindal'ın oturduğu dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in yanı sıra Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz) ve Deniz Celiloğlu (Resul) da güçlü kadroda yer alıyor.

Kadroya Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) de dahil oluyor. Okuma provasının ardından ekip, çalışmalarını sürdürmek için çok yakında Adana'da sette buluşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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