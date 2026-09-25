Susuz Yaz'ın Başrolleri Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert İlk Kez Bir Arada Görüntülendi
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Kanal D'nin yeni sezona damga vuracak dizisi 'Susuz Yaz', kadrosunu ilk kez bir araya getirdi. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert, dün gerçekleştirilen okuma provasında kamera karşısına ilk kez birlikte geçti. Setin gülüşmelerle geçen provasında ikilinin uyumu dikkat çekerken, çekimlerin çok yakında Adana'da başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki Ferit Korhan rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştı.
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Lizge Cömert ise, Kardeşlerim'deki Süsen karakteriyle tanınan ödüllü bir oyuncu.
Susuz Yaz'ın kalabalık kadrosu, yönetmeni ve senaristiyle birlikte ilk kez tam kadro bir araya geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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