Banyo Yaptıktan Sonra Kapıyı Açık Bırakmaya Gerek Var Mı? Fin Uzmandan Net Yanıt: Duşta Kapalı, Sonra Açık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sıcak bir duşun ardından aynalar buğulanıyor, duvarlarda damlalar birikiyor ve pek çok evde aynı soru soruluyor: Banyo kapısı açık mı kalmalı, kapalı mı? Fin Solunum Yolu Derneği'nin (Hengitysliitto) iç hava uzmanı Kirsi Säkkinen'in yanıtı net: Duştan sonra kapıyı açık bırakabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre işin püf noktası, kapının duş sırasında ve sonrasında farklı konumda olması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmana göre duştan sonra kapıyı açmak, banyoda biriken nemli havanın çok daha hızlı dağılmasını sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak duş sırasında kapı kapalı kalmalı; aksi halde buhar banyodan kaçıp evin geri kalanına yayılıyor.
Öte yandan fayans derzlerindeki siyah lekeler çoğu zaman bir hasarın değil, yetersiz havalandırmanın işareti.
Eski binalarda ise kural biraz esniyor: Mekanik havalandırma yoksa kapı duş sırasında da aralık bırakılabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın