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Banyo Yaptıktan Sonra Kapıyı Açık Bırakmaya Gerek Var Mı? Fin Uzmandan Net Yanıt: Duşta Kapalı, Sonra Açık

Banyo Yaptıktan Sonra Kapıyı Açık Bırakmaya Gerek Var Mı? Fin Uzmandan Net Yanıt: Duşta Kapalı, Sonra Açık

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 14:46
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Sıcak bir duşun ardından aynalar buğulanıyor, duvarlarda damlalar birikiyor ve pek çok evde aynı soru soruluyor: Banyo kapısı açık mı kalmalı, kapalı mı? Fin Solunum Yolu Derneği'nin (Hengitysliitto) iç hava uzmanı Kirsi Säkkinen'in yanıtı net: Duştan sonra kapıyı açık bırakabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre işin püf noktası, kapının duş sırasında ve sonrasında farklı konumda olması.

Kaynak: Kodu.postimees.ee

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Uzmana göre duştan sonra kapıyı açmak, banyoda biriken nemli havanın çok daha hızlı dağılmasını sağlıyor.

Uzmana göre duştan sonra kapıyı açmak, banyoda biriken nemli havanın çok daha hızlı dağılmasını sağlıyor.

Estonya'nın Postimees gazetesinin ev-yaşam sitesine konuşan Kirsi Säkkinen, duş sonrası banyoda kalan nemli havanın mümkün olduğunca etkili biçimde dışarı atılması gerektiğini vurguladı. Säkkinen'e göre bunun için kapıyı kapatıp nemi içeride hapsetmek yerine açık bırakmak sorun değil.

Uzman, özellikle ev içindeki havanın kuru olduğu dönemlerde bunun ayrıca bir avantajı olduğunu dile getirdi. Kışın kaloriferlerin yanmasıyla iç ortam havası belirgin şekilde kuruyor; banyodan çıkan nem bu durumda diğer odalardaki havayı bir miktar dengeliyor. Hengitysliitto, çok düşük nemin boğaz ve göz kuruluğu gibi şikâyetlere yol açabildiğine daha önce de dikkat çekmişti.

Nemin ne kadar yoğun olduğunu anlamanın en basit yolu ise aynaya bakmak: Duştan sonra buğulanan ayna, havada ciddi miktarda su buharı biriktiğinin işareti.

Ancak duş sırasında kapı kapalı kalmalı; aksi halde buhar banyodan kaçıp evin geri kalanına yayılıyor.

Ancak duş sırasında kapı kapalı kalmalı; aksi halde buhar banyodan kaçıp evin geri kalanına yayılıyor.

Fin Konut Sağlığı Derneği (Asumisterveysliitto) Genel Müdürü ve sertifikalı yapı sağlığı uzmanı Hannele Rämö, Kotiliesi dergisine yaptığı açıklamada bu ayrıma dikkat çekti. Rämö'ye göre duş sırasında kapı 'hiç tartışmasız' kapalı tutulmalı. Böylece nemli hava banyoda kalıyor, aspiratör ya da havalandırma menfezi daha verimli çalışıyor ve buhar doğrudan dışarı yönlendiriliyor. Kapı açık olursa hem banyo soğuyor hem de nem salona, koridora ve yatak odalarına yayılıyor.

Duş bittikten sonra ise tablo değişiyor. Rämö, kapıyı bir süre açık bırakmanın mekânın hızla havalanmasını ve nemin atılmasını sağladığını ifade etti. Uzman ayrıca havalandırma menfezinin düzenli temizlenmesini öneriyor.

Hengitysliitto'nun rehberine göre evdeki havalandırma hiçbir zaman tamamen kapatılmamalı, duş ve banyo sırasında ve sonrasında ise gücü artırılmalı. Dernek, egzoz menfezlerinin yılda en az iki kez temizlenmesini, banyo kapısının altında 1-2 santimetrelik bir boşluk ya da havalandırma ızgarası bulunmasını tavsiye ediyor.

Öte yandan fayans derzlerindeki siyah lekeler çoğu zaman bir hasarın değil, yetersiz havalandırmanın işareti.

Öte yandan fayans derzlerindeki siyah lekeler çoğu zaman bir hasarın değil, yetersiz havalandırmanın işareti.

Kirsi Säkkinen, banyoda küf lekelerini önlemenin en önemli yolunun iyi bir temel havalandırma olduğunu, bunun yanında düzenli temizliğin de şart olduğunu belirtti. Uzman, kullanımdan sonra zemin ve duvarlardaki suyun bir çekçek ya da bezle alınmasını öneriyor; yüzey ne kadar çabuk kurursa küfün tutunma şansı o kadar azalıyor.

Fin Solunum Vakfı'nın (Hengityssäätiö) onarım danışmanı Teppo Siponkoski de Yle'ye yaptığı açıklamada aynı noktanın altını çizdi: 'Havalandırma iyileştirilemiyorsa her duştan sonra bezle dikkatlice kurulamak önemli.' Siponkoski'ye göre temizlenen siyah lekeler birkaç gün içinde aynı yerlerde yeniden çıkıyorsa yüzey nemi ölçtürülmeli. Tıklatıldığında boş ses veren fayanslar ve küf kokusu ise yapının içinde bir nem hasarı olabileceğini gösteriyor.

Hannele Rämö da duş köşelerinde görülen pembe-kırmızı lekelerin genellikle nem ya da küf hasarının değil, yetersiz havalandırmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Eski binalarda ise kural biraz esniyor: Mekanik havalandırma yoksa kapı duş sırasında da aralık bırakılabiliyor.

Eski binalarda ise kural biraz esniyor: Mekanik havalandırma yoksa kapı duş sırasında da aralık bırakılabiliyor.

Fin inşaat şirketi JM Suomi'nin onarım ekibinde iş şefi olarak çalışan Tuomo Hänninen, MTV Uutiset'e yaptığı açıklamada mekanik havalandırması olmayan eski evlerde duş sırasında kapıyı aralık bırakmanın nemin buharlaşmasına ve hava akışına yardımcı olduğunu söyledi. Mekanik havalandırmalı modern dairelerde ise kapının konumu çok daha az fark yaratıyor.

Hänninen, duştan sonra pencerenin kısa bir süre açılıp buhar dağılınca kapatılmasını öneriyor; pencereyi uzun süre açık tutmak mekanik sistemin dengesini bozabiliyor. Uzman ayrıca yer süzgecinin yılda en az 2-3 kez temizlenmesini, silikon ve derzlerin de yumuşak bir fırçayla, derz boyunca değil çapraz hareketlerle temizlenmesini tavsiye ediyor.

Bütün bu uyarılara rağmen Nanoksi Finland'in yaptırdığı ankete göre Finlerin banyosunu her hafta temizleyenlerin oranı üçte birin ancak biraz üzerinde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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