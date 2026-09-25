Banyo Yaptıktan Sonra Kapıyı Açık Bırakmaya Gerek Var Mı? Fin Uzmandan Net Yanıt: Duşta Kapalı, Sonra Açık

Estonya'nın Postimees gazetesinin ev-yaşam sitesine konuşan Kirsi Säkkinen, duş sonrası banyoda kalan nemli havanın mümkün olduğunca etkili biçimde dışarı atılması gerektiğini vurguladı. Säkkinen'e göre bunun için kapıyı kapatıp nemi içeride hapsetmek yerine açık bırakmak sorun değil.

Uzman, özellikle ev içindeki havanın kuru olduğu dönemlerde bunun ayrıca bir avantajı olduğunu dile getirdi. Kışın kaloriferlerin yanmasıyla iç ortam havası belirgin şekilde kuruyor; banyodan çıkan nem bu durumda diğer odalardaki havayı bir miktar dengeliyor. Hengitysliitto, çok düşük nemin boğaz ve göz kuruluğu gibi şikâyetlere yol açabildiğine daha önce de dikkat çekmişti.

Nemin ne kadar yoğun olduğunu anlamanın en basit yolu ise aynaya bakmak: Duştan sonra buğulanan ayna, havada ciddi miktarda su buharı biriktiğinin işareti.