Yatak Odasındaki Küfü Önlemenin Doğal Yöntemleri

Uzmanlara göre yatak odasında nem oranının yüzde 40-60 arasında, sıcaklığın ise 16-18 derece civarında sabit tutulması küf riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ani sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmak da bu konuda önemli.

Her sabah odanın birkaç dakika havalandırılması, nevresim değiştirilirken yastık ve yatağın birkaç saat açık bırakılması öneriliyor. Duş sonrası banyo kapısının kapalı tutulması, nemin yatak odasına yayılmasını engelliyor.

Mobilyaların duvarlardan birkaç santim uzağa yerleştirilmesi, yatak ve dolapların arkasında hava akışını sağlayarak nemin birikmesini önlüyor.