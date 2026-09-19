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Yaşam
Yatak Odasındaki Küfü Önlemenin Doğal Yöntemleri

Yatak Odasındaki Küfü Önlemenin Doğal Yöntemleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 08:16
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Yatak odalarında oluşan nem ve küf, hem eşyalara zarar veriyor hem de uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Kimyasal ürünlere başvurmadan, sadece doğru havalandırma ve alışkanlıklarla küfü büyük ölçüde önlemek mümkün.

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Doğru havalandırma ve sabit nem oranı küf oluşumunu büyük ölçüde engelliyor

Doğru havalandırma ve sabit nem oranı küf oluşumunu büyük ölçüde engelliyor

Uzmanlara göre yatak odasında nem oranının yüzde 40-60 arasında, sıcaklığın ise 16-18 derece civarında sabit tutulması küf riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ani sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmak da bu konuda önemli.

Her sabah odanın birkaç dakika havalandırılması, nevresim değiştirilirken yastık ve yatağın birkaç saat açık bırakılması öneriliyor. Duş sonrası banyo kapısının kapalı tutulması, nemin yatak odasına yayılmasını engelliyor.

Mobilyaların duvarlardan birkaç santim uzağa yerleştirilmesi, yatak ve dolapların arkasında hava akışını sağlayarak nemin birikmesini önlüyor.

Islak çamaşırlar ve düzenli temizlik küf riskini azaltan diğer önlemler

Islak çamaşırlar ve düzenli temizlik küf riskini azaltan diğer önlemler

Uzmanlar, dolaba kaldırılmadan önce kıyafetlerin tamamen kurumasını beklemek gerektiğini vurguluyor. Ev tasarımcısı Henry Patterson, kıyafetlerin dolaba kaldırılmadan önce tam olarak kurutulması gerektiğini öne sürüyor.

Odada nemli veya kirli çamaşır yığınları biriktirmemek, dökülen sıvıları hemen temizlemek ve düzenli toz almak da küf oluşumunu engelleyen basit ama etkili adımlar arasında.

Gün ışığının odaya girmesine izin vermek, kapı altlarında küçük boşluklar bırakarak hava sirkülasyonunu artırmak ve gerektiğinde uyku modu bulunan bir nem alma cihazı kullanmak da önerilen doğal yöntemler arasında yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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