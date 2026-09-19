Meteoroloji'nin Haritasında 3 Kent 'Çok Kuvvetli Yağış' Yazısıyla Gösterildi!

Meteoroloji'nin uyarısına göre kuvvetli yağış, özellikle sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kendini gösterecek. Yağış miktarının kuvvetli kesimlerde metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında, yer yer de çok kuvvetli sınırda 51 ile 100 kilogram arasında ölçülmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu üç ildeki vatandaşları, kısa aralıklarla değişen hava koşullarının ardından gelebilecek ani ve şiddetli yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlara göre bu yoğunlukta bir yağış, dere yataklarını hızla doldurabiliyor; özellikle eğimli arazilerde toprağın suya doygun hale gelmesiyle heyelan riski artıyor. Bölgede yaşayanların araç trafiğini aksatabilecek su baskınlarına karşı alternatif güzergahları önceden planlaması, bodrum kat ve iş yerlerinde basit önlemler alması öneriliyor.