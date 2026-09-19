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Meteoroloji'nin Haritasında 3 Kent 'Çok Kuvvetli Yağış' Yazısıyla Gösterildi!

Meteoroloji'nin Haritasında 3 Kent 'Çok Kuvvetli Yağış' Yazısıyla Gösterildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 08:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Cumartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken 3 kent 'çok kuvvetli' yazısıyla haritada yer aldı. Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sabah saatlerinde etkili olacak sağanağın yer yer çok kuvvetli boyuta ulaşması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı bölge sakinlerini tedbirli olmaya çağrıldı.

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Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı.

Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı.

Meteoroloji'nin uyarısına göre kuvvetli yağış, özellikle sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kendini gösterecek. Yağış miktarının kuvvetli kesimlerde metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında, yer yer de çok kuvvetli sınırda 51 ile 100 kilogram arasında ölçülmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu üç ildeki vatandaşları, kısa aralıklarla değişen hava koşullarının ardından gelebilecek ani ve şiddetli yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlara göre bu yoğunlukta bir yağış, dere yataklarını hızla doldurabiliyor; özellikle eğimli arazilerde toprağın suya doygun hale gelmesiyle heyelan riski artıyor. Bölgede yaşayanların araç trafiğini aksatabilecek su baskınlarına karşı alternatif güzergahları önceden planlaması, bodrum kat ve iş yerlerinde basit önlemler alması öneriliyor.

Sağanak 100 kilogramı bulacak!

Sağanak 100 kilogramı bulacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

'Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 km/m2), yer yer çok kuvvetli olması (51-100 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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