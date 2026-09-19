Meteoroloji'nin Haritasında 3 Kent 'Çok Kuvvetli Yağış' Yazısıyla Gösterildi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Cumartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken 3 kent 'çok kuvvetli' yazısıyla haritada yer aldı. Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sabah saatlerinde etkili olacak sağanağın yer yer çok kuvvetli boyuta ulaşması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı bölge sakinlerini tedbirli olmaya çağrıldı.
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Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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