Yaz Bitti mi? Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Etkili Olacağı 11 İli Açıkladı
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Yaz sıcakları hafta sonu 39 dereceye kadar çıktı ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre tablo bugünden itibaren değişiyor. Yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakan sıcak hava, 11 ili etkisi altına alacak. İşte yeni haftanın il il hava durumu tahmini.
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Hava durumu bu hafta tersine dönecek.
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Meteoroloji'den 11 kente kuvvetli yağış uyarısı. İşte yağış olacak kentler.
Yaz bitti mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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