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Yaz Bitti mi? Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Etkili Olacağı 11 İli Açıkladı

Yaz Bitti mi? Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Etkili Olacağı 11 İli Açıkladı

hava durumu Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 10:52
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Yaz sıcakları hafta sonu 39 dereceye kadar çıktı ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre tablo bugünden itibaren değişiyor. Yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakan sıcak hava, 11 ili etkisi altına alacak. İşte yeni haftanın il il hava durumu tahmini.

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Hava durumu bu hafta tersine dönecek.

Hava durumu bu hafta tersine dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 5 günlük tahmin raporuna göre 10-11 Eylül'de ülkenin güney ve batı kesimlerinde termometreler 35 ila 39 derece arasında seyretti. Yaz sıcaklarının en yoğun hissedildiği bu günlerin ardından hava sıcaklığında kademeli bir düşüş başladı ve mevsim normallerine dönüş süreci hızlandı.

12 Eylül'de Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30 ila 34 dereceye gerilerken Ege ve Akdeniz kıyılarında 35 ila 37 derece civarında ölçüldü. 13 Eylül Pazar gününe kadar hava genel olarak açık ve parçalı bulutlu geçti, herhangi bir yağış beklenmedi.

Perşembe günü kaydedilen il bazlı sıcaklıklar da yazın son güçlü etkisini gösterdi: İstanbul'da 28, Ankara'da 31, Antalya'da 32 ve Diyarbakır'da 35 derece ölçüldü. Ancak Meteoroloji uzmanları, bu tablonun yeni haftayla birlikte tamamen değişeceğini açıkladı.

Hava durumu

Meteoroloji'den 11 kente kuvvetli yağış uyarısı. İşte yağış olacak kentler.

Meteoroloji'den 11 kente kuvvetli yağış uyarısı. İşte yağış olacak kentler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre bugünden itibaren etkisini gösterecek yağışlı hava sistemi, başta Marmara olmak üzere toplam 11 ili kapsayacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu Marmara illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ege bölgesinde ise Manisa ve Kütahya için de sağanak uyarısı yapıldı. Kurum, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı ve yanlarında yağmurluk ya da şemsiye bulundurmalarını önerdi.

İstanbul hava durumu

Yaz bitti mi?

Yaz bitti mi?

Yaz mevsiminin sona erip ermediği sorusu bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Meteoroloji uzmanları bunun mevsim geçişinin ilk belirtilerinden biri olduğunu, sıcak havanın önümüzdeki günlerde zaman zaman tekrar etkili olabileceğini ancak yağışlı sistemle birlikte serin havanın da kalıcı hale gelebileceğini vurguladı.

Uzmanlar, sağanak yağışların özellikle trafik ve toplu taşıma kullanan vatandaşları etkileyebileceğine dikkat çekerek yol yüzeyindeki kaymayı önlemek için sürücülerin hız kontrolüne özen göstermesi gerektiğini belirtti. Tarım üreticilerinin de bölgesel yağış miktarına göre ürün ve arazi planlamasını gözden geçirmesi tavsiye edildi. Meteoroloji, gelişmeleri yakından takip ederek gerekli görülmesi halinde yeni il ve bölgeler için ek uyarılar yayımlayabileceğini duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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