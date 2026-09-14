Yaz Bitti mi? Meteoroloji Kuvvetli Yağışın Etkili Olacağı 11 İli Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 5 günlük tahmin raporuna göre 10-11 Eylül'de ülkenin güney ve batı kesimlerinde termometreler 35 ila 39 derece arasında seyretti. Yaz sıcaklarının en yoğun hissedildiği bu günlerin ardından hava sıcaklığında kademeli bir düşüş başladı ve mevsim normallerine dönüş süreci hızlandı.

12 Eylül'de Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30 ila 34 dereceye gerilerken Ege ve Akdeniz kıyılarında 35 ila 37 derece civarında ölçüldü. 13 Eylül Pazar gününe kadar hava genel olarak açık ve parçalı bulutlu geçti, herhangi bir yağış beklenmedi.

Perşembe günü kaydedilen il bazlı sıcaklıklar da yazın son güçlü etkisini gösterdi: İstanbul'da 28, Ankara'da 31, Antalya'da 32 ve Diyarbakır'da 35 derece ölçüldü. Ancak Meteoroloji uzmanları, bu tablonun yeni haftayla birlikte tamamen değişeceğini açıkladı.

Hava durumu