Meteoroloji Rekoru Açıkladı: En Sıcak ve En Soğuk Yer Belli Oldu

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi'nde ağustos ortalaması 25,4 derece oldu; bu değer bölgenin 24,6 derecelik normalinin üzerinde kaldı ve en yüksek sıcaklık 39,1 derece ile Uzunköprü'de ölçüldü. Ege Bölgesi'nde ortalama 27,5 dereceye ulaşırken (normal: 26,5 derece), en yüksek sıcaklık 43,6 derece ile Milas'ta kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde de tablo benzer: Ortalama sıcaklık 28,2 derece ile 27,4 derecelik normalin üzerinde gerçekleşti, en yüksek değer 43,2 derece ile Kozan'da ölçüldü. Ülkenin en sıcak bölgesi olan Güneydoğu Anadolu'da ise ortalama 31,1 dereceye çıktı (normal: 30,7 derece); ayın ve Türkiye genelinin en yüksek sıcaklığı olan 46,7 derece de bu bölgede, Cizre'de kaydedildi.