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Meteoroloji Rekoru Açıkladı: En Sıcak ve En Soğuk Yer Belli Oldu

Meteoroloji Rekoru Açıkladı: En Sıcak ve En Soğuk Yer Belli Oldu

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 14:16
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ait sıcaklık verilerini açıkladı. Türkiye'de en soğuk ve en sıcak yer belli oldu. Ağustosun en sıcak noktası 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi olurken en düşük sıcaklık 4,5 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 25,7 derece olarak kaydedildi; bu değer 1991-2020 ortalamasının 0,6 derece üzerinde. Böylece bu ağustos, son 56 yılın 16. en sıcak ağustosu olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji açıkladı: Ağustosun sıcaklık ve soğukluk rekorunu kıran yer belli oldu.

Meteoroloji açıkladı: Ağustosun sıcaklık ve soğukluk rekorunu kıran yer belli oldu.

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi'nde ağustos ortalaması 25,4 derece oldu; bu değer bölgenin 24,6 derecelik normalinin üzerinde kaldı ve en yüksek sıcaklık 39,1 derece ile Uzunköprü'de ölçüldü. Ege Bölgesi'nde ortalama 27,5 dereceye ulaşırken (normal: 26,5 derece), en yüksek sıcaklık 43,6 derece ile Milas'ta kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde de tablo benzer: Ortalama sıcaklık 28,2 derece ile 27,4 derecelik normalin üzerinde gerçekleşti, en yüksek değer 43,2 derece ile Kozan'da ölçüldü. Ülkenin en sıcak bölgesi olan Güneydoğu Anadolu'da ise ortalama 31,1 dereceye çıktı (normal: 30,7 derece); ayın ve Türkiye genelinin en yüksek sıcaklığı olan 46,7 derece de bu bölgede, Cizre'de kaydedildi.

İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar normalin üzerinde seyretti

İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar normalin üzerinde seyretti

İç Anadolu Bölgesi'nde ağustos ortalaması 23 derece olarak ölçüldü; bu, bölgenin 22,7 derecelik uzun yıllar ortalamasının hafifçe üzerinde ve en yüksek sıcaklık 37,8 derece ile Çankırı'da kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'nde ortalama 23,4 dereceye ulaştı (normal: 23 derece), en yüksek sıcaklık ise 40,6 derece ile Boyabat'ta görüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama 23,9 derece ile 23,4 derecelik normalin üzerinde seyretti; ancak ayın ve Türkiye genelinin en düşük sıcaklığı da yine bu bölgede, Ardahan'da 4,5 derece olarak ölçüldü. Tüm bölgelerdeki tablo, ağustos ayında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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