Meteoroloji Rekoru Açıkladı: En Sıcak ve En Soğuk Yer Belli Oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ait sıcaklık verilerini açıkladı. Türkiye'de en soğuk ve en sıcak yer belli oldu. Ağustosun en sıcak noktası 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi olurken en düşük sıcaklık 4,5 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 25,7 derece olarak kaydedildi; bu değer 1991-2020 ortalamasının 0,6 derece üzerinde. Böylece bu ağustos, son 56 yılın 16. en sıcak ağustosu olarak kayıtlara geçti.
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Meteoroloji açıkladı: Ağustosun sıcaklık ve soğukluk rekorunu kıran yer belli oldu.
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İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar normalin üzerinde seyretti
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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