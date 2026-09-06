Meteoroloji İl İl Uyardı: Kavurucu Sıcak da Var, Sağanak Yağış da!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar etkisini gösterse de özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli ve sıcak bir havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Van illeri ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Hava Durumu: Hafta sonunun son gününde İstanbul'da yağışsız, açık ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Gün içinde hissedilecek en yüksek sıcaklık 30°C seviyelerine çıkarken, gece saatlerinde termometrelerin 19°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ankara Hava Durumu: Başkentlileri Pazar günü az bulutlu ve ferah bir hava karşılıyor. Gün boyunca güneşin hakim olduğu kentte sıcaklıkların 30-32°C aralığında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir Hava Durumu:

İzmir'de kavurucu sıcaklar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Pazar gününü az bulutlu ve oldukça sıcak geçirecek kentte, günün en yüksek sıcaklığının 34-35°C bandında olacağı tahmin ediliyor.