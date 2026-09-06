Meteoroloji İl İl Uyardı: Kavurucu Sıcak da Var, Sağanak Yağış da!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Eylül Pazar günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Yurdun bir bölümünde kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken bir bölümü ise sağanak yağış etkisi altında olacak. 6 Eylül Pazar hava nasıl olacak?
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6 Eylül Pazar hava nasıl, yağmur yağacak mı?
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