Sosyal Medya Müstehcenlik Operasyonunda Tuğba Ekinci Tutuklandı

Emniyet birimlerinin sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı detaylı incelemeler, organized bir gelir modelini ortaya çıkardı. Şüphelilerin farklı dijital platformlarda profiller açarak cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları, bu görüntülere erişim için özel üyelik sistemleri üzerinden kullanıcı hisselerinden para talep ettikleri belirlendi.