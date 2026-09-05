Sosyal Medya Müstehcenlik Operasyonunda Tuğba Ekinci Tutuklandı
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Sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik üretip paylaştığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda Tuğba Ekinci tutuklandı. 5 ildeki soruşturmada 4 kişi tutuklandı.
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Özel Üyelik Sistemiyle Müstehcen İçerik Ticareti Operasyonun Merkezinde Oldu
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Süreçte 1 Kişi Aranıyorken Tuğba Ekinci'nin de Aralarında Olduğu 4 Kişi Tutuklandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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