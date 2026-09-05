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Sosyal Medya Müstehcenlik Operasyonunda Tuğba Ekinci Tutuklandı

Sosyal Medya Müstehcenlik Operasyonunda Tuğba Ekinci Tutuklandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 21:25
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Sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik üretip paylaştığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda Tuğba Ekinci tutuklandı. 5 ildeki soruşturmada 4 kişi tutuklandı.

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Özel Üyelik Sistemiyle Müstehcen İçerik Ticareti Operasyonun Merkezinde Oldu

Özel Üyelik Sistemiyle Müstehcen İçerik Ticareti Operasyonun Merkezinde Oldu

Emniyet birimlerinin sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı detaylı incelemeler, organized bir gelir modelini ortaya çıkardı. Şüphelilerin farklı dijital platformlarda profiller açarak cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları, bu görüntülere erişim için özel üyelik sistemleri üzerinden kullanıcı hisselerinden para talep ettikleri belirlendi.

Süreçte 1 Kişi Aranıyorken Tuğba Ekinci'nin de Aralarında Olduğu 4 Kişi Tutuklandı

Süreçte 1 Kişi Aranıyorken Tuğba Ekinci'nin de Aralarında Olduğu 4 Kişi Tutuklandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında aranan Pınar Gülser’i yakalama çalışmaları sürerken, diğer şüpheli Muhammet Ekici’nin halihazırda ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi.

Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, müstehcenlik suçu kapsamında Sulh Ceza Hâkimliği karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Tuğba Ekinci ile birlikte toplam 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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