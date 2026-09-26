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Hollywood'un Güzellik Baskısı Ünlü İsimlerin Son Yıllardaki Şaşırtan Değişimleriyle Yeniden Gündem Oldu

Hollywood'un Güzellik Baskısı Ünlü İsimlerin Son Yıllardaki Şaşırtan Değişimleriyle Yeniden Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 23:38

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Dünyanın en göz önündeki isimleri, kırmızı halı estetiği ve sosyal medyanın yön verdiği güzellik standartlarıyla sürekli bir dönüşüm içinde. Dönem dönem öne çıkan trendler, ilk olarak ünlü isimlerle hayatımıza giriyor. Son zamanlarda Hollywood yıldızlarının geçirdiği gözle görülür değişimler de dikkatlerden kaçmıyor. 

Son dönemde Hollywood yıldızlarının radikal görünüm değişiklikleri ve verdikleri kilolar yeniden gündem oldu. Benzer biçimde ani kilo kayıpları yaşayan ünlü isimlerin yaşadığı değişim bir video ile bir araya getirildi. Ortaya çıkan fark, durumun ciddiyetini bir kere daha gözler önüne serdi.

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Hollywood'un güzellik baskısı neden bu kadar çok konuşuluyor?

Güzellik standartları ve zayıflık algısı sinema ve müzik sektöründe her zaman tartışılan konulardan biri olmuştur. Ancak son zamanlarda Margot Robbie, Jenna Ortega ve Ariana Grande gibi dünyaca ünlü yıldızların birbiri ardına yaşadığı gözle görülür aşırı kilo kaybı, izleyicileri ve hayranları ciddi şekilde şaşırtmaya başladı. Her fotoğraflarında daha da belirginleşen bu keskin hatlar, 'Hollywood'da neler oluyor?' sorusunu sorduruyor.

Kimileri bu hızlı değişimi yaklaşan yeni film rolleri veya yoğun çalışma temposuyla açıklasa da, zayıflama iğneleri ve popüler diyet akımlarının sektörde kontrolsüzce yaygınlaşması bu zayıflığın arkasındaki temel nedenler aslında. Bir dönemin kıvrımlı veya canlı görünümüne kıyasla yüz hatları çökmüş, kemikleri belirginleşmiş bu yeni yüzler, estetik algısının ne yöne evrildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hayranlar bir yandan ünlü isimlerin sağlığı konusunda endişelenirken, diğer yandan da bu hızlı dönüşümlerin arkasındaki gerçek nedeni ve durumun nereye varacağını merak ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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