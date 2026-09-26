Hollywood'un Güzellik Baskısı Ünlü İsimlerin Son Yıllardaki Şaşırtan Değişimleriyle Yeniden Gündem Oldu

Güzellik standartları ve zayıflık algısı sinema ve müzik sektöründe her zaman tartışılan konulardan biri olmuştur. Ancak son zamanlarda Margot Robbie, Jenna Ortega ve Ariana Grande gibi dünyaca ünlü yıldızların birbiri ardına yaşadığı gözle görülür aşırı kilo kaybı, izleyicileri ve hayranları ciddi şekilde şaşırtmaya başladı. Her fotoğraflarında daha da belirginleşen bu keskin hatlar, 'Hollywood'da neler oluyor?' sorusunu sorduruyor.

Kimileri bu hızlı değişimi yaklaşan yeni film rolleri veya yoğun çalışma temposuyla açıklasa da, zayıflama iğneleri ve popüler diyet akımlarının sektörde kontrolsüzce yaygınlaşması bu zayıflığın arkasındaki temel nedenler aslında. Bir dönemin kıvrımlı veya canlı görünümüne kıyasla yüz hatları çökmüş, kemikleri belirginleşmiş bu yeni yüzler, estetik algısının ne yöne evrildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hayranlar bir yandan ünlü isimlerin sağlığı konusunda endişelenirken, diğer yandan da bu hızlı dönüşümlerin arkasındaki gerçek nedeni ve durumun nereye varacağını merak ediyor.