Belediye Emeklilere Yüzde 60 Zamlı Ek Ödeme Başlattı

Yüzde 60'lık artış, belediyenin Emekli Desteği Programı kapsamında verilen iki kalemi birden kapsıyor: alışveriş desteği ve kira desteği. Yeni tutarın uygulandığı ilk ay olan ağustosta belediye bütçesinden emeklilerin banka kartlarına toplam 89 milyon 896 bin TL gönderildi.

Rakamlar üzerinden bakıldığında artışın hane bütçesine etkisi daha net görülüyor. Destek alan her emekli hanesinin eline ayda 1.500 TL daha fazla geçiyor. Yıllık hesapta ise eski tutarla 30 bin TL olan toplam destek, yeni düzenlemeyle 48 bin TL'ye ulaşıyor.

Bu kaynağın büyük kısmı alışveriş desteğine ayrıldı. 19 bin 100 emekli hanesine alışveriş desteği olarak 72 milyon 388 bin TL ödendi. Kira desteğinden ise 5 bin emekli hanesi yararlandı ve bu kaleme 17 milyon 508 bin TL harcandı.

Ödemeler tek seferlik değil. Eylül ayında hak sahiplerinin hesaplarına aktarım devam ediyor, uygulamanın sonraki aylarda da kesintisiz süreceği açıklandı. Böylece destek alan emekli haneler, 4 bin TL'lik yeni tutarı her ay düzenli olarak almaya devam edecek.