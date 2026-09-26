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Belediye Emeklilere Yüzde 60 Zamlı Ek Ödeme Başlattı

Belediye Emeklilere Yüzde 60 Zamlı Ek Ödeme Başlattı

İzmir Emekli Zammı Belediyeler
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 23:46
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İzmir'de yaşayan emekliler için belediyeden gelen destek ödemesinde yeni tutar netleşti. Hane başına 2 bin 500 TL olarak verilen alışveriş ve kira desteği, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla 4 bin TL'ye yükseltildi. Artışın ilk yansıdığı ödemeler ağustosta yapıldı, eylül ayında da hesaplara aktarım sürüyor.

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Ağustosta emeklilerin kartlarına 89 milyon 896 bin TL aktarıldı.

Ağustosta emeklilerin kartlarına 89 milyon 896 bin TL aktarıldı.

Yüzde 60'lık artış, belediyenin Emekli Desteği Programı kapsamında verilen iki kalemi birden kapsıyor: alışveriş desteği ve kira desteği. Yeni tutarın uygulandığı ilk ay olan ağustosta belediye bütçesinden emeklilerin banka kartlarına toplam 89 milyon 896 bin TL gönderildi.

Rakamlar üzerinden bakıldığında artışın hane bütçesine etkisi daha net görülüyor. Destek alan her emekli hanesinin eline ayda 1.500 TL daha fazla geçiyor. Yıllık hesapta ise eski tutarla 30 bin TL olan toplam destek, yeni düzenlemeyle 48 bin TL'ye ulaşıyor.

Bu kaynağın büyük kısmı alışveriş desteğine ayrıldı. 19 bin 100 emekli hanesine alışveriş desteği olarak 72 milyon 388 bin TL ödendi. Kira desteğinden ise 5 bin emekli hanesi yararlandı ve bu kaleme 17 milyon 508 bin TL harcandı.

Ödemeler tek seferlik değil. Eylül ayında hak sahiplerinin hesaplarına aktarım devam ediyor, uygulamanın sonraki aylarda da kesintisiz süreceği açıklandı. Böylece destek alan emekli haneler, 4 bin TL'lik yeni tutarı her ay düzenli olarak almaya devam edecek.

Emeklilere suyun ilk 4 metreküpü ücretsiz, fazlası yüzde 50 indirimli.

Emeklilere suyun ilk 4 metreküpü ücretsiz, fazlası yüzde 50 indirimli.

Program yalnızca nakit ödemeden ibaret değil. Şartları taşıyan ve su aboneliği kendi adına kayıtlı olan emekliler, faturada da ciddi bir indirimden yararlanabiliyor. Aylık su tüketiminin ilk 4 metreküpü için hiçbir ücret alınmıyor. 4 metreküpü aşan kullanımda ise kalan miktar yüzde 50 indirimli tarifeden faturalandırılıyor.

Destekten yararlanmak isteyen emekliler için üç ayrı başvuru kanalı bulunuyor. Başvurular, belediyenin resmi portalı bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden internetten yapılabiliyor. İnternet kullanmayanlar ise Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ni arayabiliyor ya da kentin farklı bölgelerindeki Danışma ve Dayanışma Noktaları'na giderek başvurusunu yüz yüze tamamlayabiliyor.

Her başvuru, belediyenin belirlediği sosyo-ekonomik kriterlere göre tek tek değerlendiriliyor. Kriterleri karşılayan emekliler hak sahibi olarak belirleniyor ve destek tutarları banka kartlarına aktarılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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