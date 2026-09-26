Belediye Emeklilere Yüzde 60 Zamlı Ek Ödeme Başlattı
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İzmir'de yaşayan emekliler için belediyeden gelen destek ödemesinde yeni tutar netleşti. Hane başına 2 bin 500 TL olarak verilen alışveriş ve kira desteği, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla 4 bin TL'ye yükseltildi. Artışın ilk yansıdığı ödemeler ağustosta yapıldı, eylül ayında da hesaplara aktarım sürüyor.
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Ağustosta emeklilerin kartlarına 89 milyon 896 bin TL aktarıldı.
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Emeklilere suyun ilk 4 metreküpü ücretsiz, fazlası yüzde 50 indirimli.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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