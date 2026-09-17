BES'te Emeklilik Yaşı 56'ya İniyor: İkinci Bir Maaş İçin Şartlar Belli Oldu

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ya da çalışma hayatında yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalılar, 3600 günlük prim ödemesiyle kısmi emeklilik imkanını araştırıyor. Özellikle ilk sigorta girişi eski tarihlere dayanan çalışanlar için bu seçenek öne çıkıyor. Ancak 3600 günün tamamlanması tek başına yeterli olmuyor; sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve yaş şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Kadın ve erkek sigortalılarda emeklilik yaşı da şartların hangi tarihte tamamlandığına göre değişkenlik gösteriyor.

2000 yılında işe başlayan bir sigortalı için örnek şartlar sistem türüne göre farklılaşıyor. SSK'da 7 bin gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş aranırken, Bağ-Kur'da 9 bin gün prim ve yine 58-60 yaş şartı geçerli oluyor. Emekli Sandığı'nda ise kadınlar için 20 yıl ve 58 yaş, erkekler için 25 yıl ve 60 yaş şartı bulunuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bu süre 10 yıl ve her iki cinsiyet için 56 yaş olarak belirleniyor; bu da BES'i SGK'ya kıyasla belirgin şekilde daha erken emeklilik imkanı sunan bir seçenek haline getiriyor.