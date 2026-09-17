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BES'te Emeklilik Yaşı 56'ya İniyor: İkinci Bir Maaş İçin Şartlar Belli Oldu

BES'te Emeklilik Yaşı 56'ya İniyor: İkinci Bir Maaş İçin Şartlar Belli Oldu

SGK Bireysel Emeklilik Sistemi EYT
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 13:13
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EYT kapsamına giremeyen ya da emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamayan sigortalılar, 3600 gün üzerinden kısmi emeklilik yollarını araştırmaya devam ediyor. Ancak bu prim gününün tek başına tamamlanması yetmiyor; sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve yaş şartı da birlikte aranıyor. Bu arada emeklilik planlamasında başka bir seçenek de gündemde: SGK aylığından bağımsız, BES ve Otomatik Katılım Sistemi üzerinden kurulan 'ikinci emeklilik'. Örnek hesaplamalara göre 2000 yılında sigortalı olan bir erkek SGK'da 60 yaşını beklerken, aynı kişi BES'te 56 yaşında emekli olabiliyor. İşte 3600 günle kısmi emeklilik şartları ve ikinci emeklilik sisteminin işleyişi.

Kaynak: Yeni Şafak

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SSK'da 60, BES'te 56 yaş: 3600 gün tek başına emeklilik hakkı vermiyor.

SSK'da 60, BES'te 56 yaş: 3600 gün tek başına emeklilik hakkı vermiyor.

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ya da çalışma hayatında yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalılar, 3600 günlük prim ödemesiyle kısmi emeklilik imkanını araştırıyor. Özellikle ilk sigorta girişi eski tarihlere dayanan çalışanlar için bu seçenek öne çıkıyor. Ancak 3600 günün tamamlanması tek başına yeterli olmuyor; sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve yaş şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Kadın ve erkek sigortalılarda emeklilik yaşı da şartların hangi tarihte tamamlandığına göre değişkenlik gösteriyor.

2000 yılında işe başlayan bir sigortalı için örnek şartlar sistem türüne göre farklılaşıyor. SSK'da 7 bin gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş aranırken, Bağ-Kur'da 9 bin gün prim ve yine 58-60 yaş şartı geçerli oluyor. Emekli Sandığı'nda ise kadınlar için 20 yıl ve 58 yaş, erkekler için 25 yıl ve 60 yaş şartı bulunuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bu süre 10 yıl ve her iki cinsiyet için 56 yaş olarak belirleniyor; bu da BES'i SGK'ya kıyasla belirgin şekilde daha erken emeklilik imkanı sunan bir seçenek haline getiriyor.

İkinci emeklilik nedir? SGK'dan emekli olanlar da sisteme girebiliyor.

İkinci emeklilik nedir? SGK'dan emekli olanlar da sisteme girebiliyor.

İkinci emeklilik, SGK'dan alınacak emekli aylığından bağımsız olarak oluşturulan tamamlayıcı bir birikim sistemine dayanıyor. Bu kapsamda öne çıkan iki uygulama Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS); önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) de benzer şekilde SGK aylığına ek bir gelir sağlaması hedefleniyor. Bu sistemlerde yapılan düzenli ödemeler kişi adına birikiyor, devlet katkısıyla destekleniyor ve seçilen fonlarda değerlendiriliyor.

Sistem yalnızca aktif çalışanlara özgü değil. SGK'dan emekli olmuş kişiler de yeni birikim oluşturmak üzere sisteme dahil olabiliyor, çalışmayan kişiler için de böyle bir engel bulunmuyor. Emeklilik sonrasında çalışmaya devam edenler için ikinci kez klasik SGK emekliliği elde etmek mümkün olmasa da, bu kişiler BES gibi tamamlayıcı sistemlerde ayrı bir birikim oluşturarak ikinci bir emeklilik geliri için düzenli ödeme yapabiliyor.

1.000 liraya 200 lira devlet katkısı: Katkı payını kişi kendisi belirliyor.

1.000 liraya 200 lira devlet katkısı: Katkı payını kişi kendisi belirliyor.

Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde ödenecek katkı payının tutarını katılımcı kendisi belirliyor; kişi bütçesine uygun bir tutarla düzenli ödeme yapabiliyor ve imkanları arttıkça katkı miktarını yükseltebiliyor. Devlet de belirli oranda katkı sağlayarak birikimin büyümesine destek oluyor; örneğin aylık 1.000 lira ödeyen bir katılımcının hesabına yüzde 20'lik devlet katkısıyla 200 lira daha ekleniyor. Otomatik Katılım Sistemi'nde ise çalışanların ücretinden her ay en az yüzde 3 oranında kesinti yapılarak birikim oluşturuluyor; ancak mevcut uygulamada sistemden ayrılma imkanı da bulunuyor.

Gelecekte devreye girmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise çalışan katkısının yanına devlet ve işveren katkısının da ekleneceği, birikimin üç kaynaktan besleneceği öngörülüyor; sistemde belirli bir süre kalma zorunluluğu da bekleniyor.

Emeklilik aşamasına gelindiğinde biriken tutar toplu olarak alınabildiği gibi, belirli bir dönem boyunca düzenli ödeme şeklinde de değerlendirilebiliyor. Bireysel emeklilik sistemine girişte yaş sınırı bulunmaması dikkat çekiyor; 18 yaşından küçükler bile velileri aracılığıyla birikime başlayabiliyor. Sistem, SGK aylığının yerini almıyor; emeklilik döneminde ona ek bir gelir kaynağı oluşturmayı amaçlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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