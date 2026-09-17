BES'te Emeklilik Yaşı 56'ya İniyor: İkinci Bir Maaş İçin Şartlar Belli Oldu
EYT kapsamına giremeyen ya da emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamayan sigortalılar, 3600 gün üzerinden kısmi emeklilik yollarını araştırmaya devam ediyor. Ancak bu prim gününün tek başına tamamlanması yetmiyor; sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve yaş şartı da birlikte aranıyor. Bu arada emeklilik planlamasında başka bir seçenek de gündemde: SGK aylığından bağımsız, BES ve Otomatik Katılım Sistemi üzerinden kurulan 'ikinci emeklilik'. Örnek hesaplamalara göre 2000 yılında sigortalı olan bir erkek SGK'da 60 yaşını beklerken, aynı kişi BES'te 56 yaşında emekli olabiliyor. İşte 3600 günle kısmi emeklilik şartları ve ikinci emeklilik sisteminin işleyişi.
SSK'da 60, BES'te 56 yaş: 3600 gün tek başına emeklilik hakkı vermiyor.
İkinci emeklilik nedir? SGK'dan emekli olanlar da sisteme girebiliyor.
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