Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri

Beşiktaş’ta artık her mahallenin kendi kahvecisi var. Son zamanlarda Kronotrop Levent’te, Peru Roastery ile Lali Coffee Etiler’de, Per Noi ve Pals ise Ortaköy’de specialty coffee tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Peki yeni nesil kahveci klasik kahveciden nasıl ayrılıyor, sabah erken saatlerde açık bir mekan var mı ve en iyi filtre kahve nerede içiliyor? Gelin birlikte detaylara geçelim…