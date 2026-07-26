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Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri

Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 11:44
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Beşiktaş’ta artık her mahallenin kendi kahvecisi var. Son zamanlarda Kronotrop Levent’te, Peru Roastery ile Lali Coffee Etiler’de, Per Noi ve Pals ise Ortaköy’de specialty coffee tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Peki yeni nesil kahveci klasik kahveciden nasıl ayrılıyor, sabah erken saatlerde açık bir mekan var mı ve en iyi filtre kahve nerede içiliyor? Gelin birlikte detaylara geçelim…

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Yeni Nesil Kahveci Nedir? Klasik Kahveciden Farkı Ne? - 2026

Yeni Nesil Kahveci Nedir? Klasik Kahveciden Farkı Ne? - 2026

Son yıllarda her köşe başında “specialty coffee” tabelası görüyoruz ama bu kavram tam olarak neyi ifade ediyor? Gelin, klasik kahveciden ayıran çizgileri adım adım netleştirelim.

Specialty Coffee Anlayışı: Yeni Nesil Kahvecilerin Ortak Paydası

  • Yeni nesil kahvecilerde çekirdek kalitesi ön planda. Specialty coffee, 100 üzerinden 80 ve üstü puan almış, özenle yetiştirilmiş kahve çekirdeklerini ifade eder. Klasik kahvecideki standart harmanların aksine burada çekirdeğin hikayesi önemlidir.

  • Şeffaflık esastır ve kahve tutkunları da bu kritere önem verir. Kahvenin hangi ülkeden, hangi çiftlikten geldiği, hangi işleme yöntemiyle hazırlandığı çoğu zaman menüde yazar. Seçim de buna göre yapılabilir.

  • Taze kavrum da bir diğer önemli husus. Yeni nesil kahveciler genelde kendi çekirdeklerini kavurur ya da yakın zamanda kavrulmuş çekirdek kullanır; bu da fincandaki tazeliği doğrudan etkiler.

Tek Kökenli Kahve, Alternatif Demleme ve Barista Kültürü Nedir?

  • Tek kökenli (single origin) kahve, tek bir bölgeden ya da çiftlikten gelen, harmanlanmamış kahvedir. Etiyopya’nın çiçeksi notalarını ya da Kolombiya’nın karamelsi tadını ayrı ayrı deneyimlemenizi sağlar.

  • Alternatif demleme ise espresso makinesi dışındaki yöntemlerdir. V60, Chemex, Aeropress ve French press gibi teknikler kahvenin farklı aromalarını öne çıkarır.

  • Barista kültürü de önemli. Yeni nesil kahvecide barista sadece kahve yapan kişi değil, size çekirdek öneren, demleme yöntemini anlatan bir rehberdir. İyi bir barista, damak zevkinize göre kahve seçmenize yardımcı olacaktır.

Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri: Mahalle Bazlı Rehber - 2026

Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri: Mahalle Bazlı Rehber - 2026

Beşiktaş bildiğiniz üzere geniş bir ilçe ve bu nedenle her mahallenin kendine göre bir kahve karakteri var. İşte semt semt öne çıkan adresler 👇

Levent ve Etiler’deki En İyi Yeni Nesil Kahveciler

  • Kronotrop (Levent): Türkiye’nin specialty coffee öncülerinden. Kendi kavrum tesisi olan Kronotrop, geniş iç-dış mekanı ve laptopla çalışmaya uygun düzeniyle mahallenin klasiği. Sabah 07.30’da açılıyor. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Peru Roastery (Akatlar): Güncel olarak 4.8 puanıyla mahallenin en sevilen işletmelerinden. Sabah 07.30’dan gece yarısına dek açık; sakin atmosferi ve ev yapımı tatlılarıyla (özellikle tiramisu) öne çıkıyor. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Lali Coffee (Akatlar): Küçük, sıcak ve butik bir işletme. Şu an için 4.9 puanla neredeyse kusursuz; ev yapımı kurabiyeleri ve cortadosuyla müdavim toplayan bir köşe. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Bebek ve Ortaköy’deki Specialty Coffee Mekanları

  • Cup of Joy (Bebek): Bebek’in specialty tarafındaki en bilinen adreslerinden. Kaliteli espresso ve cappuccino’suyla tanınıyor; sabah 07.00’de açılıyor, erken saatlerde kahvesini içmek isteyenler için ideal. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Per Noi Coffee Co. (Ortaköy): Google’daki 4.9 puanla Ortaköy’ün gözdesi. Hızlı internet bağlantısı, her köşede kolaylıkla ulaşılan prizleri ve samimi işletmecileriyle hem çalışmak hem oturmak için birebir; brownie’si özellikle övülüyor. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Pals Coffee Co. (Ortaköy): Hayvan dostu bu işletme patili dostlarımıza yaklaşımıyla gönlümüzü çelenlerden ve gece 02.00’ye kadar açık. Arka bahçesi ve rahat ikinci katıyla uzun oturmalar için keyifli bir seçenek. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Merkez ve Akaretler’deki Öne Çıkan Yeni Nesil Kahveciler

  • Roastory Coffee Co. (Türkali): Beşiktaş çarşısının kalbinde, sabah 08.00’den gece 01.00’e dek açık. Çalışmaya uygun düzeni ve San Sebastian cheesecake’iyle biliniyor. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Blum Coffee House (Akaretler): Süleyman Seba Caddesi üzerinde şirin bir köşe. Taze fırın ürünleri ve kaliteli kahvesiyle sabah kahvaltısı ve kahve molası için ideal. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Bettys Coffee Roaster (Sinanpaşa): Kendi çekirdeğini kavuran, popüler ve WiFi’lı bir mekan; gece geç saatlere kadar açık olması Beşiktaş’ın hareketli temposuna uyuyor. Mekanın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri: Deneyim Türüne Göre – 2026

Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri: Deneyim Türüne Göre – 2026

Aradığınız şey her zaman “en iyi kahve” olmayabilir; bazen prizi olan ve çalışmaya uygun masalar, bazen manzara, bazen tatlı önceliklidir. İsteklerinize göre ayırdık 👇

En İyi Filtre Kahve Sunan Beşiktaş Kahvecileri

  • Kronotrop: V60 ve Chemex gibi alternatif demleme yöntemlerinde geniş çekirdek seçkisiyle filtre kahvenin adresi.

  • Peru Roastery: Kendi kavurduğu tek kökenli çekirdeklerle filtre kahve severlere hitap ediyor.

  • Deal Coffee: Roastery kimliğiyle taze kavrulmuş çekirdekten filtre kahve sunuyor. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Cold Brew ve Nitro Kahve Sunan Beşiktaş’ın Yeni Nesil Mekanları

  • Per Noi Coffee Co.: Soğuk demleme seçenekleri ve serinletici içecekleriyle sıcak günlerin favorisi.

  • Coffers Coffee: Kendi kahveleriyle öne çıkan mekan Beşiktaş’ın önde gelen işletmelerinden. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Roastory Coffee Co.: Soğuk kahve çeşitleri ve uzun çalışma saatleriyle öğleden sonraları sıklıkla tercih ediliyor.

Çalışmaya ve Uzun Oturmaya Uygun Beşiktaş Specialty Kahvecileri

  • Kronotrop: Priz düzeni, ferah alanı ve sakin atmosferiyle laptopla çalışmanın klasik adresi.

  • Simple Co Akaretler: Hızlı internet ve priz imkanıyla; toplantı yapanların bile önerdiği bir mekan. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Pals Coffee Co.: İkinci katı ve arka bahçesiyle kitap okumak ya da uzun oturmak için rahat.

Tatlı ve Kahve Eşleşmesinde Öne Çıkan Beşiktaş Kahve Mekanları

  • Lali Coffee: Ev yapımı kurabiyeleri cortado ya da Türk kahvesinin yanına birebir.

  • Peru Roastery: El yapımı kedi dili bisküvili tiramisusu kahveyle mükemmel uyum sağlıyor.

  • Roastory Coffee Co.: San Sebastian cheesecake’i filtre kahveyle deneyenlerin favorisi.

  • Simple Co Akaretler: Mekanın dizaynı göz alırken, tatlı ve kahve buluşmaları için son zamanlarda epey tercih ediliyor.

Beşiktaş Yeni Nesil Kahvecilerinde Fiyat Rehberi - 2026

Beşiktaş Yeni Nesil Kahvecilerinde Fiyat Rehberi - 2026

Semtin konumu ve mekanın konseptine göre fiyatlar değişiyor. Sizler için genel bir çerçeve çizdik ancak değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Filtre Kahve, Espresso ve Özel İçeceklerde Ortalama Fiyatlar

  • Espresso bazlı içecekler: Çift espresso ve macchiato gibi içecekler genelde 180-220 TL bandında başlıyor.

  • Buzlu ve sütlü içecekler: Iced latte gibi seçenekler mekana göre 150-200 TL civarında.

  • Filtre kahve ve alternatif demleme: V60 gibi yöntemler çekirdeğe göre değişmekle birlikte orta-üst segmentte yer alıyor.

Not: Bebek ve Ortaköy gibi Boğaz’a yakın konumlarda fiyatlar semtten dolayı bir tık yukarıda oluyor.

Bütçe Dostu Specialty Kahve: Beşiktaş’ta Uygun Fiyatlı Yeni Nesil Kahveciler

  • Orta Coffee (Ortaköy): Müşteri yorumlarında kalitesine göre uygun fiyatıyla öne çıkan bir adres.

  • Roastory Coffee Co. (Türkali): Beşiktaş çarşısının merkezi konumunda makul fiyatlı specialty kahve sunuyor.

Not: Boğaz manzarası şart değilse, çarşı içi ve Türkali taraflarındaki mekanlar genelde Bebek-Ortaköy hattından daha ekonomik.

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SSS: Beşiktaş Yeni Nesil Kahvecileri Hakkında Merak Edilenler

SSS: Beşiktaş Yeni Nesil Kahvecileri Hakkında Merak Edilenler

Beşiktaş’ın En İyi Specialty Coffee Mekanı Hangisi? 2026 Editör Seçimi

  • Genel itibarıyla favori mekan Kronotrop olarak gösteriliyor.  İşletmenin köklü geçmişi, kendi kavrumu ve çalışmaya uygun düzeni öne çıkıyor.

  • Butik deneyim arayanlar içinse Lali Coffee (4.9 puan) ve Per Noi (4.9 puan) samimi atmosferleriyle favori olacaklardır.

Beşiktaş’ta Sabah Erkenden Açık Olan Yeni Nesil Kahveci Var mı?

  • Cup of Joy (Bebek): Sabah 7.00’de açılıyor, erkenci kahveseverler için doğru adres.

  • Kronotrop (Levent) ve Peru Roastery (Akatlar): İkisi de 7.30’da kapılarını açıyor.

Beşiktaş’ta En İyi Filtre Kahve Nerede İçilir?

  • Kronotrop, alternatif demleme seçenekleri ve çekirdek çeşitliliğiyle filtre kahvede ilk sırada.

  • Peru Roastery ve Bettys Coffee Roaster, kendi kavurdukları çekirdekle taze filtre kahve sunuyor.

Filtre kahvede fark, çekirdeğin tazeliğinde ve baristanın demleme oranında ortaya çıkıyor; bu üç adres de bu konuda iddialı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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