Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş’ta artık her mahallenin kendi kahvecisi var. Son zamanlarda Kronotrop Levent’te, Peru Roastery ile Lali Coffee Etiler’de, Per Noi ve Pals ise Ortaköy’de specialty coffee tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Peki yeni nesil kahveci klasik kahveciden nasıl ayrılıyor, sabah erken saatlerde açık bir mekan var mı ve en iyi filtre kahve nerede içiliyor? Gelin birlikte detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Nesil Kahveci Nedir? Klasik Kahveciden Farkı Ne? - 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri: Mahalle Bazlı Rehber - 2026
Beşiktaş’ın En İyi Yeni Nesil Kahvecileri: Deneyim Türüne Göre – 2026
Beşiktaş Yeni Nesil Kahvecilerinde Fiyat Rehberi - 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SSS: Beşiktaş Yeni Nesil Kahvecileri Hakkında Merak Edilenler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın