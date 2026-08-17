Ne Amerika Ne Almanya: Yurt Dışına Taşınmak İsteyenler İçin En İyi Ülke Belli Oldu
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InterNations'ın 2026 Expat Insider araştırması sonuçlandı. Yurt dışında yaşamak isteyenler için en iyi ülkeler belirlendi. Ülkeler, ekonomik, kültürel, sosyal, çevresel açıdan değerlendirildi. Sıralamanın başında Panama yer alırken Amerika, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin sıralaması şaşırttı.
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Yurt dışında yaşamak için en iyi ülke Panama oldu.
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2026'da Yabancılar İçin En İyi Ülkeler
Peki Türkiye kaçıncı sırada?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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