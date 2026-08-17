Ne Amerika Ne Almanya: Yurt Dışına Taşınmak İsteyenler İçin En İyi Ülke Belli Oldu

InterNations'ın 2026 Expat Insider araştırması, 31 farklı ülkeyi yaşam kalitesi, yerleşme kolaylığı, çalışma, ekonomi ve konut hizmetleri gibi açılardan değerlendirdi. Araştırmada, ayrıca halkın yabancılara karşı tutumu, yaşam maliyetleri, kullanılan dilin zorluğu gibi detaylara da yer verildi.

Sıralamanın başında yer alan 5 ülkenin, özellikle kişisel finans açısından güzel sonuçlar elde ettiği görüldü.

Listenin başına yerleşen ülke ne Almanya ne de ABD oldu. Panama, ankette üçüncü yıl üst üste genel sıralamada birinci olmuş oldu. Yurt Dışında Çalışma ve Kişisel Finans Endekslerinde lider konumda olan ülke, Yerleşme Kolaylığı ve Gurbetçi Temel İhtiyaçları kategorilerinde de 2. sırada yer aldı. Genel ortalamaya bakıldığında, Panama'daki gurbetçilerin %87'sinin yurt dışındaki yaşamlarından memnun olduğu görüldü.

Gurbetçilerin %90'ı, hane halkı gelirlerinin rahat bir yaşam sürmek için yeterli olduğunu düşünüyor (küresel ortalama ise %71). On yabancıdan dokuzu (%90) yerel halkın genel olarak ne kadar cana yakın olduğunu söylüyor. Ayrıca Panama'ya gitmek için vize almak da çok kolay. Başvuranların %82'si kolayca olumlu yanıt alıyor. Sosyal hayat ve ülkenin doğal güzellikleri de cabası!