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Ne Amerika Ne Almanya: Yurt Dışına Taşınmak İsteyenler İçin En İyi Ülke Belli Oldu

Ne Amerika Ne Almanya: Yurt Dışına Taşınmak İsteyenler İçin En İyi Ülke Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 11:36
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InterNations'ın 2026 Expat Insider araştırması sonuçlandı. Yurt dışında yaşamak isteyenler için en iyi ülkeler belirlendi. Ülkeler, ekonomik, kültürel, sosyal, çevresel açıdan değerlendirildi. Sıralamanın başında Panama yer alırken Amerika, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin sıralaması şaşırttı.

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Yurt dışında yaşamak için en iyi ülke Panama oldu.

Yurt dışında yaşamak için en iyi ülke Panama oldu.

InterNations'ın 2026 Expat Insider araştırması, 31 farklı ülkeyi yaşam kalitesi, yerleşme kolaylığı, çalışma, ekonomi ve konut hizmetleri gibi açılardan değerlendirdi. Araştırmada, ayrıca halkın yabancılara karşı tutumu, yaşam maliyetleri, kullanılan dilin zorluğu gibi detaylara da yer verildi. 

Sıralamanın başında yer alan 5 ülkenin, özellikle kişisel finans açısından güzel sonuçlar elde ettiği görüldü. 

Listenin başına yerleşen ülke ne Almanya ne de ABD oldu. Panama, ankette üçüncü yıl üst üste genel sıralamada birinci olmuş oldu. Yurt Dışında Çalışma ve Kişisel Finans Endekslerinde lider konumda olan ülke, Yerleşme Kolaylığı ve Gurbetçi Temel İhtiyaçları kategorilerinde de 2. sırada yer aldı. Genel ortalamaya bakıldığında, Panama'daki gurbetçilerin %87'sinin yurt dışındaki yaşamlarından memnun olduğu görüldü.

Gurbetçilerin %90'ı, hane halkı gelirlerinin rahat bir yaşam sürmek için yeterli olduğunu düşünüyor (küresel ortalama ise %71).  On yabancıdan dokuzu (%90) yerel halkın genel olarak ne kadar cana yakın olduğunu söylüyor. Ayrıca Panama'ya gitmek için vize almak da çok kolay. Başvuranların %82'si kolayca olumlu yanıt alıyor. Sosyal hayat ve ülkenin doğal güzellikleri de cabası!

2026'da Yabancılar İçin En İyi Ülkeler

2026'da Yabancılar İçin En İyi Ülkeler

Panama'nın ardından ikinci sıraya Meksika yerleşiyor. Meksika'nın ardından da birçok kategoride yüksek puan alan Tayland geliyor.

2026'da yabancıların yaşamak için tercih edebileceği en iyi ülkeler sıralaması şu şekilde:

Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, Yurt Dışında Çalışma konusunda 31. ülke olarak, genel listede de 29. sıraya yerleşti. Ülkemiz, Maaş ve İş Güvenliği, Çalışma ve Boş Zaman, Çalışma Kültürü ve Memnuniyet açısından düşük puan aldı. Çalışanlar açısından, en büyük sorunun ekonomi olduğu belirtildi. Ayrıca çalışma saatlerinden memnun olmayanların oranının da fazla olduğunun altı çizildi. Geçim sıkıntısı, Türkiye'nin sıralamada aşağılara düşmesine neden oldu.

Ayrıca çalışanlar, tıpkı Almanya'da olduğu gibi dil bariyerinin de engel oluşturduğunu düşünüyorlar. Yabancıların %52'si Türkiye'ye taşınmadan önce Türkçenin büyük bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyor. 

Türkiye'nin iklimi ve havası ise olumlu yorumlar almış. Genel olarak yaşamlarından memnun olanların oranı %58 olarak ölçülmüş.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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