Dünyanın En Güzel Kaleleri Belli Oldu: Türkiye'nin Göz Bebeği de Listede
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Kaleler, hem insanların sanat anlayışını hem de tarihini yansıtan emanetlerdir. CNN International, dünyanın dört bir yanından en güzel kaleleri derledi. Yapılan listeye Türkiye'nin turistik noktası da dahil edildi. Listede, hem görsel açıdan etkileyici hem de tarihe ışık tutan yapılar yer alıyor.
Kaynak: CNN
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Topkapı Sarayı, dünyanın en iyi kaleleri arasında gösterildi.
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Himeji Kalesi, Japonya
Rodos Şövalyeleri Kalesi, Yunanistan
Neuschwanstein, Almanya
Pena Sarayı, Portekiz
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Chateau de Chambord, Fransa
Ait-Ben-Haddou, Fas
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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