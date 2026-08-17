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Dünyanın En Güzel Kaleleri Belli Oldu: Türkiye'nin Göz Bebeği de Listede

Dünyanın En Güzel Kaleleri Belli Oldu: Türkiye'nin Göz Bebeği de Listede

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 07:38
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Kaleler, hem insanların sanat anlayışını hem de tarihini yansıtan emanetlerdir. CNN International, dünyanın dört bir yanından en güzel kaleleri derledi. Yapılan listeye Türkiye'nin turistik noktası da dahil edildi. Listede, hem görsel açıdan etkileyici hem de tarihe ışık tutan yapılar yer alıyor.

Kaynak: CNN

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Topkapı Sarayı, dünyanın en iyi kaleleri arasında gösterildi.

Topkapı Sarayı, dünyanın en iyi kaleleri arasında gösterildi.

CNN International'ın listesinde, Topkapı Sarayı büyük ihtişamıyla yer aldı. Topkapı Sarayı hakkındaki metinde 'Resmi adı saray olsa da, İstanbul'un geniş Topkapı külliyesi klasik bir kalenin tüm özelliklerini taşır: savunulabilir bir konum, surlarla çevrili duvarlar, güçlü kapılar ve ilk inşa edildiği 15. yüzyılın sonlarından 1850'lere kadar Osmanlı sultanlarının ikametgahı olarak kullanılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanıldı ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydı. Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşadığı biliniyor.

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478'de yaptırıldı, Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi oldu. Saray kompleksi, özellikle geniş bahçeleri ve Boğaz manzaralı sur üstü yürüyüş yollarıyla dikkat çekiyor. Bugün müze olarak ziyaret edilebilen Topkapı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Himeji Kalesi, Japonya

Himeji Kalesi, Japonya

Himeji Kalesi, 1993'te UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tescillenmişti. Kale kompleksi, Japon feodal kale mimarisinin en seçkin örneği kabul ediliyor. Japonya'nın en büyük kalelerinden biri olan Himeji, beyaz renkli duvarları ve keskin hatlarıyla, kanatlanmak üzere olan balıkçıl kuşunu anımsattığından ‘beyaz balıkçıl (shirasagi)’ olarak da anılıyor.

Rodos Şövalyeleri Kalesi, Yunanistan

Rodos Şövalyeleri Kalesi, Yunanistan

Rodos Adası'na hakim konumdaki bu Orta Çağ kalesi, başlangıçta Bizans döneminde bir hisar olarak inşa edilmişti. St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen bu yapı, günümüzde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndedir ve büyük bir tarih müzesi olarak hizmet verir. 1522'deki Osmanlı fethinden sonra hapishane ve mühimmat deposu olarak kullanılmıştır.

Neuschwanstein, Almanya

Neuschwanstein, Almanya

Filmlerden fırlamış gibi görünen Neuschwanstein, Almanya'nın en ünlü yapılarından biridir. Kral II. Ludwig'in emriyle 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen kale, sanılanın aksine Orta Çağ'dan kalma bir yapı değildir.

Pena Sarayı, Portekiz

Pena Sarayı, Portekiz

Portekiz'in Sintra kentinin yakınlarında bir tepenin zirvesinde bulunan Pena Sarayı, 19. yüzyıl Avrupa'sını etkisi altına alan Romantizm akımının en renkli örneklerinden biridir. Mimarisinde Gotik, Mağribi ve Rönesans tarzlarını görmek mümkündür. 'Resmi' Avrupa silüetine eğlenceli bir detay sunar.

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Chateau de Chambord, Fransa

Chateau de Chambord, Fransa

Orta Çağ'ın savunma amaçlı kalelerinden Rönesans'ın saraylarına geçişin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen bu sarayda tam 440 oda bulunuyor. Yapımı 28 yıl süren kalenin, Leonardo da Vinci'den esinlenilerek yapıldığı söyleniyor.

Ait-Ben-Haddou, Fas

Ait-Ben-Haddou, Fas

Bu kez filmlerden fırlamış gibi görünen değil, gerçekten filmlerde yer alan bir yapı. 'Game of Thrones', 'Gladiator' ve 'The Man Who Would Be King' gibi çok sayıda film ve dizide kullanılan kalenin, Marakeş ile Sudan arasında seyahat eden kervanların konaklama noktası olarak inşa edildiği düşünülüyor.

Listenin devamında İsveç'ten Kalmar Kalesi, İskoçya'dan Edinburgh Kalesi, Lüksemburg'tan Vianden Şatosu ve İngiltere'den Bodiam Kalesi yer alıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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