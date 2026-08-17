Dünyanın En Güzel Kaleleri Belli Oldu: Türkiye'nin Göz Bebeği de Listede

CNN International'ın listesinde, Topkapı Sarayı büyük ihtişamıyla yer aldı. Topkapı Sarayı hakkındaki metinde 'Resmi adı saray olsa da, İstanbul'un geniş Topkapı külliyesi klasik bir kalenin tüm özelliklerini taşır: savunulabilir bir konum, surlarla çevrili duvarlar, güçlü kapılar ve ilk inşa edildiği 15. yüzyılın sonlarından 1850'lere kadar Osmanlı sultanlarının ikametgahı olarak kullanılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanıldı ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydı. Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşadığı biliniyor.

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478'de yaptırıldı, Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi oldu. Saray kompleksi, özellikle geniş bahçeleri ve Boğaz manzaralı sur üstü yürüyüş yollarıyla dikkat çekiyor. Bugün müze olarak ziyaret edilebilen Topkapı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.