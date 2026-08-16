Çöpe Gidecek Kabuklardan Ürettiler: Domateslerin Ömrünü 20 Gün Uzatıyor
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Kyushu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Fumihiko Tanaka ve Doç. Fumina Tanaka liderliğindeki bir araştırma ekibi, tarımsal atıkları yüksek teknolojili gıda ambalajına dönüştüren yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Food Research International dergisinde yayımlanan araştırmada, atık balkabağı kabuklarından elde edilen nanopartiküllerle gıdaların raf ömrünü uzatan, biyolojik olarak parçalanabilir yeni bir film geliştirildi.
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Normalde çöpe giden balkabağı kabuklarını yüksek ısı ve basınç içeren hidrotermal işlemden geçiren araştırmacılar, malzeme soğutulup dondurularak kurutulduktan sonra yaklaşık 10 nanometre boyutunda "karbon kuantum noktaları" (CQD) elde etti.
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Laboratuvar ortamında yürütülen koruma deneylerinde kiraz domatesler 20 gün boyunca izlendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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