Çöpe Gidecek Kabuklardan Ürettiler: Domateslerin Ömrünü 20 Gün Uzatıyor

Geleneksel polietilen ve standart biyoplastiklerle kıyaslandığında; %3 CQD içeren filmle sarılan domateslerin mikrobiyal büyümede belirgin bir düşüş kaydettiği, ağırlık kaybı ve yumuşamanın yavaşladığı tespit edildi. Ayrıca ultraviyole ışık altında mavi floresans ışıma yapan ambalaj, ürünün kalitesini korumada en yüksek performansı sergiledi.

Geliştirilen malzemenin insan hücre hatları (Caco-2) üzerindeki toksisite testlerinde, belirli konsantrasyon sınırları dahilinde güvenli olduğu belirlendi. Ancak araştırmacılar, ambalajın ticari olarak piyasaya sürülmesinden önce daha geniş kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin gerektiğini vurguluyor.

Ekip, bir sonraki aşamada teknolojiyi doğrudan meyve kaplaması olarak kullanmayı, farklı gıdalar için optimize etmeyi ve daha agresif mantarlara karşı korumayı artırmak amacıyla ambalaja doğal uçucu yağlar eklemeyi planlıyor.