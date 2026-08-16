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Çöpe Gidecek Kabuklardan Ürettiler: Domateslerin Ömrünü 20 Gün Uzatıyor

Çöpe Gidecek Kabuklardan Ürettiler: Domateslerin Ömrünü 20 Gün Uzatıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 12:15
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Kyushu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Fumihiko Tanaka ve Doç. Fumina Tanaka liderliğindeki bir araştırma ekibi, tarımsal atıkları yüksek teknolojili gıda ambalajına dönüştüren yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Food Research International dergisinde yayımlanan araştırmada, atık balkabağı kabuklarından elde edilen nanopartiküllerle gıdaların raf ömrünü uzatan, biyolojik olarak parçalanabilir yeni bir film geliştirildi.

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Normalde çöpe giden balkabağı kabuklarını yüksek ısı ve basınç içeren hidrotermal işlemden geçiren araştırmacılar, malzeme soğutulup dondurularak kurutulduktan sonra yaklaşık 10 nanometre boyutunda "karbon kuantum noktaları" (CQD) elde etti.

Normalde çöpe giden balkabağı kabuklarını yüksek ısı ve basınç içeren hidrotermal işlemden geçiren araştırmacılar, malzeme soğutulup dondurularak kurutulduktan sonra yaklaşık 10 nanometre boyutunda "karbon kuantum noktaları" (CQD) elde etti.

Bu karbon parçacıkları; karboksimetil selüloz (CMC) ve jelatin karışımına entegre edilerek biyolojik olarak parçalanabilen kompozit bir ambalaj filmine dönüştürüldü.

Geliştirilen ambalaj malzemesi hem mekanik hem de koruyucu bariyer özellikleriyle dikkat çekiyor:

  • Karbon parçacıklarının %3 oranında eklendiği formülasyonda, filmin çekme dayanımı kontrol malzemesine kıyasla %147 oranında arttı.

  • Film, UV-A radyasyonunun %72,5'ini, UV-B radyasyonunun ise %94,3'ünü engelleyerek gıdaları ışığın zararlı etkilerinden koruma yeteneği kazandı. DPPH testlerinde film %88,58 antioksidan aktivite gösterdi.

  • Nanopartiküller su buharı geçirgenliğini %12,32 oranında azaltırken, suyla temas açısını artırarak nem bariyerini güçlendirdi.

Laboratuvar ortamında yürütülen koruma deneylerinde kiraz domatesler 20 gün boyunca izlendi.

Laboratuvar ortamında yürütülen koruma deneylerinde kiraz domatesler 20 gün boyunca izlendi.

Geleneksel polietilen ve standart biyoplastiklerle kıyaslandığında; %3 CQD içeren filmle sarılan domateslerin mikrobiyal büyümede belirgin bir düşüş kaydettiği, ağırlık kaybı ve yumuşamanın yavaşladığı tespit edildi. Ayrıca ultraviyole ışık altında mavi floresans ışıma yapan ambalaj, ürünün kalitesini korumada en yüksek performansı sergiledi.

Geliştirilen malzemenin insan hücre hatları (Caco-2) üzerindeki toksisite testlerinde, belirli konsantrasyon sınırları dahilinde güvenli olduğu belirlendi. Ancak araştırmacılar, ambalajın ticari olarak piyasaya sürülmesinden önce daha geniş kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin gerektiğini vurguluyor.

Ekip, bir sonraki aşamada teknolojiyi doğrudan meyve kaplaması olarak kullanmayı, farklı gıdalar için optimize etmeyi ve daha agresif mantarlara karşı korumayı artırmak amacıyla ambalaja doğal uçucu yağlar eklemeyi planlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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