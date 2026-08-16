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Alihan Kuriş Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Alihan Kuriş Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 09:44
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' elebaşı Alihan Kuriş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ve detaylı soruşturma dosyasında, Türkiye’de 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapılanmanın son derece katı bir gizlilik, mutlak itaat prensibi ve devasa bir kayıt dışı finansal ağ kurduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ve detaylı soruşturma dosyasında, Türkiye’de 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapılanmanın son derece katı bir gizlilik, mutlak itaat prensibi ve devasa bir kayıt dışı finansal ağ kurduğu belirlendi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre; bünyesindeki 2 bin 82 dernek aracılığıyla sadece 2025 yılında 7.2 milyar lira gelir elde eden yapının, bu devasa tutarı hiçbir resmi sisteme dahil etmediği raporlandı. Kamu bankalarını (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası) kullanmaktan özenle kaçınan organizasyonun, tüm para transferlerini güvendikleri kişilerin şahsi banka hesapları üzerinden yürüttüğü saptandı.

İletişim güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla WhatsApp ve Facebook gibi yaygın platformları tamamen yasaklayan yapının, özel şifreli e-postalar ve ByLock benzeri yazılımlarla haberleştiği tespit edildi. Bölgeler ve iller arasındaki emir trafiği ise 'Ulak' adı verilen özel görevlilerce sağlandı. Deşifre olmamak adına bu ulakların üst üste aynı şehre gitmedikleri ve kesinlikle aynı aracı kullanmadıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde, gruba bağlı yurtlarda resmi ve gayri resmi olmak üzere iki farklı kayıt tutulduğu; kayıt dışı gelirlerin 3 aşamalı onay kodlarıyla girilebilen zimmetli bilgisayarlarda takip edildiği anlaşıldı.

Yapılan incelemelerde, gruba bağlı yurtlarda resmi ve gayri resmi olmak üzere iki farklı kayıt tutulduğu; kayıt dışı gelirlerin 3 aşamalı onay kodlarıyla girilebilen zimmetli bilgisayarlarda takip edildiği anlaşıldı.

Kolluk denetimlerini atlatmak için yurtlarda kamera kaydı tutulmaması, olası bir kontrolde kameraların 'bozuk' olduğunun söylenmesi talimatı verildiği görüldü. Üyelere ise 'İnkarın da bir cihat olduğunun unutulmaması' yönünde telkinlerde bulunulduğu soruşturma kayıtlarına yansıdı.

Soruşturma dosyasında, tabanda Alihan Kuriş'in 'Mehdi' olarak görüldüğü ve kararlarını dini referanslarla (Hz. Peygamber ile görüşerek) aldığı yönünde bir inanç oluşturulduğu vurgulandı. Kuriş'in, mutlak itaati sağlamak adına asıl doğum tarihi olan 28 Temmuz 1982 yerine tabana Hicri 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 tarihini lanse ettiği, 'Erhan Faruk' olan resmi adını ise yıllar içinde değiştirerek 'Alihan' yaptığı belirlendi.

Soruşturmanın seyrinde İstanbul Ümraniye'de örgütle bağlantılı bir adreste evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu teyit edilerek parçalanmış çok sayıda evraka el konuldu.

Gelişmeler doğrultusunda gözaltına alınan örgüt elebaşı Alihan Kuriş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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