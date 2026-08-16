Alihan Kuriş Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre; bünyesindeki 2 bin 82 dernek aracılığıyla sadece 2025 yılında 7.2 milyar lira gelir elde eden yapının, bu devasa tutarı hiçbir resmi sisteme dahil etmediği raporlandı. Kamu bankalarını (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası) kullanmaktan özenle kaçınan organizasyonun, tüm para transferlerini güvendikleri kişilerin şahsi banka hesapları üzerinden yürüttüğü saptandı.

İletişim güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla WhatsApp ve Facebook gibi yaygın platformları tamamen yasaklayan yapının, özel şifreli e-postalar ve ByLock benzeri yazılımlarla haberleştiği tespit edildi. Bölgeler ve iller arasındaki emir trafiği ise 'Ulak' adı verilen özel görevlilerce sağlandı. Deşifre olmamak adına bu ulakların üst üste aynı şehre gitmedikleri ve kesinlikle aynı aracı kullanmadıkları belirlendi.