Alihan Kuriş Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' elebaşı Alihan Kuriş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ve detaylı soruşturma dosyasında, Türkiye’de 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapılanmanın son derece katı bir gizlilik, mutlak itaat prensibi ve devasa bir kayıt dışı finansal ağ kurduğu belirlendi.
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Yapılan incelemelerde, gruba bağlı yurtlarda resmi ve gayri resmi olmak üzere iki farklı kayıt tutulduğu; kayıt dışı gelirlerin 3 aşamalı onay kodlarıyla girilebilen zimmetli bilgisayarlarda takip edildiği anlaşıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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