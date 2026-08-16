Fatma Turgut Harbiye Öncesi İtiraf Etti: Model Nasıl Yeniden Bir Araya Geldi?

Bir döneme damgasını vuran, şarkılarıyla milyonları duygulandıran Model grubu tam 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiğinin müjdesini vermişti. YouTube kanallarında yüzleşmeler yaşayan grup üyeleri, bir araya gelmeleri hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Dev konser öncesinde kameralar karşısına geçen efsane grubun üyelerine, onları yeniden bir araya getiren şeyin ne olduğu soruldu. Kariyerine bir süre tek başına devam eden Fatma Turgut, konuya net bir açıklama getirdi.

Kaynak: Gece Muhabiri