article/comments
article/share
Haberler
Video
Fatma Turgut Harbiye Öncesi İtiraf Etti: Model Nasıl Yeniden Bir Araya Geldi?

Fatma Turgut Harbiye Öncesi İtiraf Etti: Model Nasıl Yeniden Bir Araya Geldi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 09:40 Son Güncelleme: 16.08.2026 - 10:58

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir döneme damgasını vuran, şarkılarıyla milyonları duygulandıran Model grubu tam 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiğinin müjdesini vermişti. YouTube kanallarında yüzleşmeler yaşayan grup üyeleri, bir araya gelmeleri hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Dev konser öncesinde kameralar karşısına geçen efsane grubun üyelerine, onları yeniden bir araya getiren şeyin ne olduğu soruldu. Kariyerine bir süre tek başına devam eden Fatma Turgut, konuya net bir açıklama getirdi. 

Kaynak: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Değmesin Ellerimiz", "Pembe Mezarlık" ve "Antidepresan Gülümsemesi" gibi hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarıyla Türkçe rock müziğinde bir döneme damga vuran Model, yıllar süren sessizliğini bozdu!

"Değmesin Ellerimiz", "Pembe Mezarlık" ve "Antidepresan Gülümsemesi" gibi hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarıyla Türkçe rock müziğinde bir döneme damga vuran Model, yıllar süren sessizliğini bozdu!

Dağılmalarıyla hayranlarını yasa boğan efsane grup, tam 10 yıl aradan sonra müthiş bir dönüşe imza attı. Grubun solisti Fatma Turgut, yeniden nasıl bir araya geldiklerini tüm açıklığıyla anlattı.

Grup üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Fatma Turgut, yeniden bir araya gelişlerinin tamamen yasal sürelerin ve telif hakkı süreçlerinin tamamlanmasıyla tetiklendiğini açıkladı.

Grup üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Fatma Turgut, yeniden bir araya gelişlerinin tamamen yasal sürelerin ve telif hakkı süreçlerinin tamamlanmasıyla tetiklendiğini açıkladı.

Turgut, o heyecan dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

'Biz son albümümüzü plak şirketimize vereli tam 10 yıl oldu, süre bitti. Artık albümümüzün geçmişe kavuşması gerekiyordu. Bizim bir araya gelip bu konuyu konuşmamız, albümümüze sahip çıkmamız gerekiyordu. Can'ı aradım, Can'a mail attım... Akşamına zaten WhatsApp grubumuz kurulmuştu bile! Haklı davamızı kazanıyoruz, albümümüzü de geri alıyoruz. Şirketimize de teşekkür ederiz, sağ olsunlar.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın