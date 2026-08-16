Fatma Turgut Harbiye Öncesi İtiraf Etti: Model Nasıl Yeniden Bir Araya Geldi?

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Bir döneme damgasını vuran, şarkılarıyla milyonları duygulandıran Model grubu tam 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiğinin müjdesini vermişti. YouTube kanallarında yüzleşmeler yaşayan grup üyeleri, bir araya gelmeleri hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Dev konser öncesinde kameralar karşısına geçen efsane grubun üyelerine, onları yeniden bir araya getiren şeyin ne olduğu soruldu. Kariyerine bir süre tek başına devam eden Fatma Turgut, konuya net bir açıklama getirdi.
Kaynak: Gece Muhabiri
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"Değmesin Ellerimiz", "Pembe Mezarlık" ve "Antidepresan Gülümsemesi" gibi hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarıyla Türkçe rock müziğinde bir döneme damga vuran Model, yıllar süren sessizliğini bozdu!
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Grup üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Fatma Turgut, yeniden bir araya gelişlerinin tamamen yasal sürelerin ve telif hakkı süreçlerinin tamamlanmasıyla tetiklendiğini açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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