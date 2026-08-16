Atıkları Çöpe Atmadı Avrupa’ya İhraç Etmeye Başladı: Fransa, Malta ve Dubai Sıraya Girdi
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, mermer üretimi sırasında ortaya çıkan atık ve çamurları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Mermer kırıkları ve çamurların yapı kimyasallarına dönüştürüldüğü çevreci proje, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyük talep görmeye başladı.
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Mermer üretimi esnasında oluşan ve çöpe gitmesi beklenen artıkları değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları sektörüne adım atan firma; mermer ve seramik yapıştırıcıları ile mantolama sistemleri üretiyor.
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Geri dönüştürülen malzemelerden elde edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanındaki inşaat projelerinde tercih edilirken yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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