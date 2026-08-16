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Atıkları Çöpe Atmadı Avrupa’ya İhraç Etmeye Başladı: Fransa, Malta ve Dubai Sıraya Girdi

Atıkları Çöpe Atmadı Avrupa’ya İhraç Etmeye Başladı: Fransa, Malta ve Dubai Sıraya Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 09:29
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, mermer üretimi sırasında ortaya çıkan atık ve çamurları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Mermer kırıkları ve çamurların yapı kimyasallarına dönüştürüldüğü çevreci proje, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyük talep görmeye başladı.

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Mermer üretimi esnasında oluşan ve çöpe gitmesi beklenen artıkları değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları sektörüne adım atan firma; mermer ve seramik yapıştırıcıları ile mantolama sistemleri üretiyor.

Mermer üretimi esnasında oluşan ve çöpe gitmesi beklenen artıkları değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları sektörüne adım atan firma; mermer ve seramik yapıştırıcıları ile mantolama sistemleri üretiyor.

Geri dönüşüm odaklı bu hamle, hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de yeni istihdam alanları yaratıyor.

Yaptıkları yatırımla ilgili bilgi veren Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çırpan, süreci şu sözlerle özetledi:

'Burada üretim yaparken ortaya çıkan mermer artıklarını, çamurlarını ve kırılan mermerlerimizi değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları firması kurduk. Bu sayede çıkan artık ürünleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırarak seramik ve mermer yapıştırıcıları, mantolama sistemleri gibi inşaat alanında kullanılan ürünlere dönüştürdük.'

Geri dönüştürülen malzemelerden elde edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanındaki inşaat projelerinde tercih edilirken yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Geri dönüştürülen malzemelerden elde edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanındaki inşaat projelerinde tercih edilirken yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

İhracat ağını her geçen gün genişlettiklerini belirten Çırpan, ürünlerin Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Avrupa'da Fransa ve Malta ile Dubai gibi merkezlere gönderildiğini ifade etti.

Çöpe gidecek hammaddeleri katma değerli ürünlere dönüştürerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağladıklarını vurgulayan firma, çevreci üretim modeliyle küresel pazardaki payını artırmaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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