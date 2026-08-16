Atıkları Çöpe Atmadı Avrupa’ya İhraç Etmeye Başladı: Fransa, Malta ve Dubai Sıraya Girdi

Geri dönüşüm odaklı bu hamle, hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de yeni istihdam alanları yaratıyor.

Yaptıkları yatırımla ilgili bilgi veren Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çırpan, süreci şu sözlerle özetledi:

'Burada üretim yaparken ortaya çıkan mermer artıklarını, çamurlarını ve kırılan mermerlerimizi değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları firması kurduk. Bu sayede çıkan artık ürünleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırarak seramik ve mermer yapıştırıcıları, mantolama sistemleri gibi inşaat alanında kullanılan ürünlere dönüştürdük.'