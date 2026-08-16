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Ex’ten Next Olur mu? Ayrılık Sonrası Yeniden Bir Araya Gelen Çiftlerin Başarısındaki 3 Ortak Nokta

Ex’ten Next Olur mu? Ayrılık Sonrası Yeniden Bir Araya Gelen Çiftlerin Başarısındaki 3 Ortak Nokta

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 08:56
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Ayrılığın ardından eski sevgiliye dönme fikri, ilişkiler dünyasının en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor. Peki, biten bir ilişkiyi yeniden canlandırmak gerçekten mümkün mü, yoksa aynı senaryoyu baştan yazmak hüsranla mı sonuçlanıyor? Uzman görüşleri ve popüler sosyal medya platformlarındaki kullanıcı deneyimleri, bu soruya ışık tutuyor.

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Ne Zaman İşe Yarıyor?

Ne Zaman İşe Yarıyor?

Eski sevgiliden yeni bir partner yaratmanın belirli şartlara bağlı olduğunu belirten uzmanlar, sürecin başarılı olabilmesi için şu üç temel faktöre dikkat çekiyor:

  • Gerçek Gelişim: İki tarafın da geçmişteki hatalarını kabul etmesi, sorumluluk alması ve toksik davranışlarını aktif olarak değiştirmesi gerekiyor.

  • Sıfırdan Başlamak: Başarılı geri dönüşler, kaldığı yerden devam etmek yerine ilişkiyi tamamen 'yeni bir sayfa' olarak ele alan çiftlerde görülüyor.

  • Zaman ve Mesafe: Ayrı geçirilen zaman, bireylerin olgunlaşmasına, bağlanma problemlerini çözmesine ve ilişkiye daha sağlıklı bir perspektiften bakmasına olanak tanıyor.

Neden Sıklıkla Başarısız Oluyor?

Neden Sıklıkla Başarısız Oluyor?

İkinci şansların çoğunlukla hüsranla bitmesinin arkasında ise duygusal tuzaklar yatıyor. Reddit’in r/BreakUps topluluğunda yapılan binlerce tartışma, eski alışkanlıkların ve çözülmemiş çatışmaların kısa sürede yeniden su yüzüne çıktığını gösteriyor.

Çiftlerin en büyük hatası ise sırf yalnızlık hissi, nostalji ya da tek kalma korkusu nedeniyle geri dönmek. Yalnızca geçici bir rahatlama sağlayan bu durum, gerçek bir uyum barındırmadığı için tekrarlanan kalp kırıklıklarına zemin hazırlıyor.

Özetle; geçmişin gölgesinden sıyrılıp bireysel dönüşümü tamamlamadan atılan adımlar hüsranla biterken, tamamen yeni bir dinamik kurabilen çiftler için 'Ex'ten Next' mümkün olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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