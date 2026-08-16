Ex’ten Next Olur mu? Ayrılık Sonrası Yeniden Bir Araya Gelen Çiftlerin Başarısındaki 3 Ortak Nokta

İkinci şansların çoğunlukla hüsranla bitmesinin arkasında ise duygusal tuzaklar yatıyor. Reddit’in r/BreakUps topluluğunda yapılan binlerce tartışma, eski alışkanlıkların ve çözülmemiş çatışmaların kısa sürede yeniden su yüzüne çıktığını gösteriyor.

Çiftlerin en büyük hatası ise sırf yalnızlık hissi, nostalji ya da tek kalma korkusu nedeniyle geri dönmek. Yalnızca geçici bir rahatlama sağlayan bu durum, gerçek bir uyum barındırmadığı için tekrarlanan kalp kırıklıklarına zemin hazırlıyor.

Özetle; geçmişin gölgesinden sıyrılıp bireysel dönüşümü tamamlamadan atılan adımlar hüsranla biterken, tamamen yeni bir dinamik kurabilen çiftler için 'Ex'ten Next' mümkün olabiliyor.