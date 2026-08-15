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Bir Kadın "Boşuna Uğraşma" Dedikleri Balkonu Emek Emek İşleyerek Tatlı Bir Yaşam Alanına Dönüştürdü

Bir Kadın "Boşuna Uğraşma" Dedikleri Balkonu Emek Emek İşleyerek Tatlı Bir Yaşam Alanına Dönüştürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 23:33 Son Güncelleme: 16.08.2026 - 07:59

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Şehir hayatında açık havayla temas ettiğimiz en kıymetli alanların başında balkonlar geliyor. Ancak çoğu zaman 'çok küçük' veya 'kullanışsız' olduğu gerekçesiyle bu alanlar atıl bırakılıyor ya da ardiye niyetine kullanılıyor. Çünkü geçmişten beri balkonların kırılarak odaya katılmasına alışık olduğumuzdan, yeni evlerde büyük balkonlar yapılmıyor. Fakat doğru dokunuşlar, işlevsel çözümler ve biraz da emekle bu küçücük balkonları bile günün yorgunluğunu atabileceğiniz sıcak bir köşeye çevirmek mümkün.

'Boşuna uğraşma bu balkon bir şeye benzemez' eleştirilerine kulak asmayan bir kadın, küçük ve bakımsız balkonunu baştan aşağı yenilediği anları paylaştı. Sadece kendi çabasıyla yeniden yarattığı balkon, izleyenlere de ilham verdi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DcBTVsctIYC/
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Peki bu beğeni toplayan dönüşümü yapabilmemiz için hangi adımları izlememiz gerekiyor?

Peki bu beğeni toplayan dönüşümü yapabilmemiz için hangi adımları izlememiz gerekiyor?

Küçük ve dar alanlarda dekorasyona başlamadan önce ilk adım her zaman altyapıyı temiz ve sağlam hale getirmektir. Videodaki değişimde de görüldüğü gibi, işe öncelikle paslanmış korkulukların zımparalanıp siyah renkle boyanmasıyla başlanıyor. Balkonun dört mevsim kullanılabilir hale gelmesi için katlanır cam balkon sistemi monte ediliyor. Cam yüzeylerin iyice temizlenip silinmesinin ardından, mekana sıcaklık katacak zemin ve duvar uygulamalarına geçiliyor. Zemin için pratikçe birbirine kenetlenen ahşap geçmeli karolar tercih edilirken, kenar boşlukları çim halı detaylarıyla kapatılarak alan tamamen kaplanıyor.

Duvar dekorasyonunda ise son dönemin oldukça popüler olan yapay yapraklı sarmaşık ağları ve sarmaşıkların arasına dolanan sıcak sarı peri ışıklar kullanılıyor. Duvara çakılan küçük çivilerle sabitlenen bu ışıklı sarmaşık zemin, mekana anında samimi ve loş bir atmosfer kazandırıyor. Mobilya seçiminde alanı daraltmayacak katlanabilir ahşap masa ve sandalye takımı tercih edilirken, üzerlerine koyulan yumuşak puf minderler, kaktüs ve sukulent gibi yeşil bitkiler, dekoratif mumlar ile yıldız şeklinde neon aydınlatmalar dekorasyonu tamamlıyor. Tüm bu aşamaların sonunda, başta 'bir şeye benzemez' denilerek küçümsenen o dar ve paslı alan, akşamları ışıkları yakıp kahve keyfi yapılabilecek, huzurlu ve çok şık bir yaşam köşesine dönüşüyor. Özellikle şehir hayatında, işten sonra açık havada vakit geçirilebilecek keyifli bir alan gerçekten kurtarıcı olabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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