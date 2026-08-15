Bir Kadın "Boşuna Uğraşma" Dedikleri Balkonu Emek Emek İşleyerek Tatlı Bir Yaşam Alanına Dönüştürdü

Şehir hayatında açık havayla temas ettiğimiz en kıymetli alanların başında balkonlar geliyor. Ancak çoğu zaman 'çok küçük' veya 'kullanışsız' olduğu gerekçesiyle bu alanlar atıl bırakılıyor ya da ardiye niyetine kullanılıyor. Çünkü geçmişten beri balkonların kırılarak odaya katılmasına alışık olduğumuzdan, yeni evlerde büyük balkonlar yapılmıyor. Fakat doğru dokunuşlar, işlevsel çözümler ve biraz da emekle bu küçücük balkonları bile günün yorgunluğunu atabileceğiniz sıcak bir köşeye çevirmek mümkün.

'Boşuna uğraşma bu balkon bir şeye benzemez' eleştirilerine kulak asmayan bir kadın, küçük ve bakımsız balkonunu baştan aşağı yenilediği anları paylaştı. Sadece kendi çabasıyla yeniden yarattığı balkon, izleyenlere de ilham verdi.

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