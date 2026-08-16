Anne Terliğinden Kaçabilecek misin?
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Lazer Güdümlü Anne Terliğine Karşı Ne Kadar Dayanabilirsin? 🩴💨
Anne terliğini tanımayan yoktur. Nerede olursanız olun, hangi mesafeden fırlatılırsa fırlatılsın bir şekilde sizi bulur. Peki anne terliğine karşı ne kadar antrenmanlısın?
Sağa sola manevra yap, terlik yağmurundan sıyrıl ve kalkanları kaparak rekor kır! Annemizi çok seviyoruz ama 3 canımız bitmeden önce o terliklerden kaçmamız gerek!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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