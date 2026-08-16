Anne Terliğinden Kaçabilecek misin?

Lazer Güdümlü Anne Terliğine Karşı Ne Kadar Dayanabilirsin? 🩴💨

Anne terliğini tanımayan yoktur. Nerede olursanız olun, hangi mesafeden fırlatılırsa fırlatılsın bir şekilde sizi bulur. Peki anne terliğine karşı ne kadar antrenmanlısın?

Sağa sola manevra yap, terlik yağmurundan sıyrıl ve kalkanları kaparak rekor kır! Annemizi çok seviyoruz ama 3 canımız bitmeden önce o terliklerden kaçmamız gerek!