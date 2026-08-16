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Telefon Kullanma Alışkanlıklarına Göre Sen Nasıl Bir İnsansın?

Telefon Kullanma Alışkanlıklarına Göre Sen Nasıl Bir İnsansın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 09:01
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Telefonunu elinden düşürmeyenler, her bildirimde kalbi yerinden oynayanlar ya da telefonunu günde sadece iki kez kontrol edip dünyayı sessize alanlar... Teknolojinin hayatımızın merkezinde olduğu bir çağda, akıllı telefonlarımızla kurduğumuz ilişki aslında karakterimizin, kaygılarımızın, sosyal bağlarımızın ve hayata bakış açımızın en net aynası haline geldi. Sabah gözünü açar açmaz ekrana bakan biriyle, şarjı %3 olduğunda bile istifini bozmayan birinin hayattaki duruşu aynı olabilir mi? Bu testte dijital alışkanlıklarını masaya yatırıyoruz. Gün içinde fark etmeden yaptığın o küçük kaydırma hareketleri, bildirimlere verdiğin tepkiler ve ekran süren senin hakkında neler söylüyor? 

Hazırsan, dijital karakterini keşfetme vakti!

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Telefon Kullanma Alışkanlıklarına Göre Sen Nasıl Bir İnsansın?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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