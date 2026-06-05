Modern Dünyaya Ne Kadar Hakimsin?
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Herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor, sosyal medya tırnak içi entelektüellerle kaynıyor ama iş gerçek bir entelektüel meydan okumaya geldiğinde kimler ayakta kalabiliyor? Biz öyle tozlu ansiklopedilerden çıkma, günümüz dünyasıyla bağı kopmuş sıkıcı sorulardan bahsetmiyoruz. Karşında popüler kültürden yapay zekaya, kuantum fiziğinin derinliklerinden internetin karanlık dehlizlerine kadar uzanan, her yönüyle 'modern' bir genel kültür testi var!
Eğer kendine güveniyorsan, genel kültürüne 'buralar hep benim' diyorsan masaya buyur!
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