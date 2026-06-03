Günlük Hayatta Karşılaşınca Cinnet Getirten 10 İnsan Tipi: Senin Kırmızı Çizgin Hangisi?
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Gün içinde ne kadar pozitif, ne kadar sevgi dolu bir insan olursanız olun; bazı anlar vardır ki içinizdeki o sakin bilge gider, yerine gözü dönmüş bir canavar gelir. Toplu taşımada, sokakta, sinemada ya da markette... Saygıyı ve mantığı tamamen bir kenara bırakmış birileri mutlaka gününüzü mahvetmeyi başarır. Şimdi arkana yaslan, derin bir nefes al ve seni çileden çıkaran o anları oylamaya başla.
Bakalım seninle aynı şeylere deliren kaç kişiyiz?
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1. Güne toplu taşıma işkencesiyle başlıyoruz... Metronun kapısı açıldığı an hangisi öfkeni daha çok tetikler?
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2. Yürüyen merdivendeyiz ve aceleniz var... Yolunuzu tıkayan hangi tipe tahammülün daha az?
3. Şehir içi ulaşımın gizli patronları: Minibüsler/Metrobüsler...
4. Kaldırımda yürürken bir anda önünüzde biten o barikat:
5. Sinemada filmin en can alıcı, en sessiz sahnesi... Hangisi sinema salonunu terk etme isteği uyandırır?
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6. Konser, tiyatro ya da büyük bir etkinliktesiniz... Görüş açınızı kapatan hangisi?
7. Market alışverişinde sabır testi:
8. Kafe veya restoranda garson çağırma üslupsuzlukları:
9. Trafikte ya da sokakta kulak zarı patlatanlar:
10. Yağmurlu bir günde dışarı çıkmak zorunda kaldınız...
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