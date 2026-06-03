Günlük Hayatta Karşılaşınca Cinnet Getirten 10 İnsan Tipi: Senin Kırmızı Çizgin Hangisi?

Gün içinde ne kadar pozitif, ne kadar sevgi dolu bir insan olursanız olun; bazı anlar vardır ki içinizdeki o sakin bilge gider, yerine gözü dönmüş bir canavar gelir. Toplu taşımada, sokakta, sinemada ya da markette... Saygıyı ve mantığı tamamen bir kenara bırakmış birileri mutlaka gününüzü mahvetmeyi başarır. Şimdi arkana yaslan, derin bir nefes al ve seni çileden çıkaran o anları oylamaya başla.

Bakalım seninle aynı şeylere deliren kaç kişiyiz?