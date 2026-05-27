Sen Hangi Kurban Bayramı Karakterisin?

Sen bu bayramın gizli genel müdürü, lojistik sorumlusu ve operasyon liderisin! Bayram namazı bittiği an senin için geri sayım başlar. Diğerleri daha gözünü ovuştururken sen çoktan çizmelerini çekmiş, satırı bıçağı bileylemiş ve kesim alanına doğru intikal etmişsindir. Sende öyle bir vizyon var ki, kurbanlık hisse organizasyonunu Excel tablosu kullanmadan kafanda hatasız çözersin. Senin süper gücün, Kimin hangi hisseyi alacağını, etlerin kaçar kilo bölüneceğini ve hangi akrabaya ne kadar kemikli et gideceğini bir matematik profesörü gibi hesaplamak. En büyük eğlencen ise televizyonda kaçan kurbanlık haberlerini izlerken 'Acemi bunlar yahu, orada ben olacaktım ki iki dakikada hallederdim' diye ekran karşısında teknik direktörlük yapmak.Evde 'Hadi çabuk olun, geç kalıyoruz!' terörü estiren o ses senin sesindir. Etler eve geldiğinde de mesain bitmez; kıyma makinesinin başına geçer, bir kasap titizliğiyle emirler yağdırırsın. Sen olmasan o etler ziyan olur, hisseler birbirine karışır, aile içinde kaos çıkardı. Sert duruşunun altında aslında herkesin işini kolaylaştırmaya çalışan koca bir yürek var şef!