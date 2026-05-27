Sen Hangi Kurban Bayramı Karakterisin?

Tuğba Karakoç
27.05.2026 - 10:51
Geldik yine o yılın en etli, en telaşlı, en 'Eee, okul ne zaman bitiyor?' sorulu zamanlarına! Kurban Bayramı demek sadece tatil demek değil; aile apartmanında koşturanlar, sabahın köründe çizmelerini çekip kesim alanına fırlayanlar, mutfaktan yükselen kavurma kokusuna uyananlar ve tabii ki yorganı kafasına çekip bayramı pas geçenler demek. Peki, bu bayram kaosunun tam ortasında senin rolün ne?

Hadi öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bayram sabahı saat tam 07:00'de seni nerede buluruz?

4. Bayram namazından dönen ev ahalisinin kapıyı çalma sesi geliyor, ilk tepkin ne olur?

5. Bayram harçlığı / Bayramlaşma ritüeli hakkında ne düşünüyorsun?

6. Kurban eti eve geldiğinde senin ilk görevin genelde hangisi olur?

7. Uzaktan gelen ve adını bir türlü hatırlayamadığın o akraba sana doğru yaklaşıyor, stratejin ne?

8. "Eee, senin okul/iş/evlilik işi ne oldu?" sorusu fırlatıldı! Defans mekanizman hangisi?

9. Bayramın 2. günü geldi ve evde hâlâ kıyma çekme mesaisi var, sen ne durumdasın?

10. Televizyonda her bayram kaçınılmaz olarak dönen "Kaçan Kurbanlık Boğa" haberlerini izlerken ne düşünürsün?

Sen gelenekselci birisin!

Sen bu modern çağın yıpratamadığı, aile bağlarının kopmasına izin vermeyen o gizli kahramansın. Bayram senin için resmi tatil değil, adeta kutsal bir görev bilinci! Bayram sabahı daha güneş doğmadan gözlerini açar, jilet gibi ütülenmiş kıyafetlerini giyer ve o muazzam bayram kahvaltısı masasına ilk sen kurulursun. Senin süper gücün, adını yılda bir kez duyduğun, anneannenin kuzeninin görümcesinin adını şak diye hatırlamak ve asla pot kırmamak. Kriz yöntemin, ortama fırlatılan 'Evlilik ne zaman?', 'KPSS nasıl geçti?' gibi nükleer bombadan farksız soruları 'Hayırlısı be teyzecim, nasip...' diplomatik hamlesiyle ustaca savuşturmak. Google'dan bulduğun o en simli, en güllü, en nostaljik bayram tebriki mesajlarını aile grubuna ilk sen atarsın. Evde kolonya şişesiyle nöbet tutan, gelen misafire çaktırmadan çikolata ikram eden hep sensin. Sen olmasan bu aile bağları çoktan kopmuş, herkes kendi odasına çekilmişti. Değerin bilinmiyor ama biz senin farkındayız; iyi ki varsın geleneklerin son muhafızı!

Akraba radarına yakalanmayan görünmez ninja!

Açık konuşalım; Kurban Bayramı senin için sadece ve sadece 'kesintisiz uyku' ve 'ekstra uzun hafta sonu tatili' demek. Bayramın o kendine has kaosu, sabahın köründe gelen kapı sesleri ve et telaşı başladığı an sen çoktan uçak moduna geçmiş oluyorsun. Odanda ölü taklidi yapmakta üstüne yok. Senin süper gücün, evin içinde ayak seslerini tamamen yok ederek sıfır gürültüyle lavaboya gidip gelmek ve akraba radarına asla yakalanmamak. En büyük korkun ise yorganı kafana çekmişken odanın kapısının aniden açılması ve içeriye 'Aaa bak burada kim varmış, uyan hadi uyan' diyen bir teyzenin dalması. Senin için en ideal bayramlaşma, aile grubuna atılan ve saniyeler içinde unutulan bir 'İyi bayramlar' mesajından ibaret. Eğer imkanın varsa bayramın ikinci günü şehri çoktan terk etmiş, sakin bir sahil kasabasında filtre kahveni yudumluyorsundur. Eğer evde kalmak zorundaysan kulaklığın en yakın dostundur. Bırakın etleri başkası taşısın, sarmaları başkası yesin; senin tek ihtiyacın olan şey birazcık huzur ve bolca uyku!

Sen bayramda organizatörsün!

Sen bu bayramın gizli genel müdürü, lojistik sorumlusu ve operasyon liderisin! Bayram namazı bittiği an senin için geri sayım başlar. Diğerleri daha gözünü ovuştururken sen çoktan çizmelerini çekmiş, satırı bıçağı bileylemiş ve kesim alanına doğru intikal etmişsindir. Sende öyle bir vizyon var ki, kurbanlık hisse organizasyonunu Excel tablosu kullanmadan kafanda hatasız çözersin. Senin süper gücün, Kimin hangi hisseyi alacağını, etlerin kaçar kilo bölüneceğini ve hangi akrabaya ne kadar kemikli et gideceğini bir matematik profesörü gibi hesaplamak. En büyük eğlencen ise televizyonda kaçan kurbanlık haberlerini izlerken 'Acemi bunlar yahu, orada ben olacaktım ki iki dakikada hallederdim' diye ekran karşısında teknik direktörlük yapmak.Evde 'Hadi çabuk olun, geç kalıyoruz!' terörü estiren o ses senin sesindir. Etler eve geldiğinde de mesain bitmez; kıyma makinesinin başına geçer, bir kasap titizliğiyle emirler yağdırırsın. Sen olmasan o etler ziyan olur, hisseler birbirine karışır, aile içinde kaos çıkardı. Sert duruşunun altında aslında herkesin işini kolaylaştırmaya çalışan koca bir yürek var şef!

Tavanın başında nöbet tutan et gurmesisin!

Kurban Bayramı'nın dini ve sosyal boyutlarına saygın sonsuz ama dürüst olalım; senin bu bayramdaki tek, gerçek ve sarsılmaz motivasyonun o mutfaktan yükselen nefis kavurma kokusu! Hayvanın daha kesim alanından eve gelme haberi ulaştığı an sen çoktan ocağın başına geçmiş, tavayı ısıtmış ve elinde boş ekmekle pusuya yatmışsındır. Senin süper gücün, etin en lezzetli, en yumuşak yerini (antrikotu, bonfileyi) daha kıyma makinesine girmeden şak diye gözünle seçip kendine ayırabilmek. Bayram motton, 'Et dinlenince güzel olur' diyen yerleşik gastronomik kuralları reddetmek. O et taze taze, sıcağı sıcağına o tavaya girecek, bitti! Bayram ziyaretlerinde önüne konan tatlıları, sarmaları 'Midede ete yer kalsın' diyerek kibarca (ya da hunharca) reddedebilirsin. Senin için bayramın ikinci günü demek, taze kıymadan mangal yapmak demektir. Önümüzdeki 3 ay boyunca buzluğun etle dolu olacağını bilmenin verdiği o huzurlu mutluluk yüzünden okunuyor. Ye şefim ye, afiyet bal şeker olsun, bu bayram en çok senin bayramın!

