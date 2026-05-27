Dünya Kupası Öncesi Özel Röportaj Veren Arda Güler "Maçları Mackolik'ten Takip Ediyorum" Dedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 11:29
Arda Güler, Real Madrid’deki kariyeri, fiziksel durumu ve Dünya Kupası hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan milli futbolcu, kendisini fiziksel açıdan oldukça iyi hissettiğini belirtirken, maçları hâlâ Mackolik üzerinden takip ettiğini söyledi.

Arda Güler maçları Mackolik'ten takip ediyor.

Arda Güler, İspanya’da geçirdiği süreçten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Real Madrid’de forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Ailesi ve yakın çevresiyle birlikte yaşadığını ifade eden milli futbolcu, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde bulunmanın kendisine her gün ekstra motivasyon verdiğini dile getirdi.

Genç oyuncu ayrıca futbolu yalnızca sahada değil, günlük hayatında da yakından takip ettiğini vurgulayarak, 'Boş zamanlarımda maç izlemeyi çok seviyorum. Bir haftada 10 maç izliyorumdur. Mackolik'i açıyorum, oradan bakıyorum ne var ne yok.' dedi.

Arda Güler, Xabi Alonso'nun kariyerindeki yerine değindi.

Fenerbahçe döneminde Jorge Jesus yönetiminde sağ kanatta forma giydiğini hatırlatan genç futbolcu, Carlo Ancelotti döneminde de benzer şekilde kullanılmasının nedenini orta sahadaki yoğun rekabete bağladı. Arda, Xabi Alonso’nun göreve başlamadan önce kendisiyle yaptığı görüşmede merkezde oynatılacağını anlattığını belirterek, “Buna çok sevindim çünkü hayatım o mevkide geçti. Bu rol tam olarak aradığım şeydi.” ifadelerini kullandı.

Milli yıldız ayrıca Bayern Münih karşılaşmasının ardından Xabi Alonso’dan özel bir mesaj aldığını açıklayarak, “Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum.” dedi.

"Fiziksel olarak problemim yok"

Arda Güler, fiziksel durumuyla ilgili de olumlu mesajlar verdi. Kendini oldukça iyi hissettiğini belirten milli futbolcu, hedeflerinden birinin Dünya Kupası’na en hazır şekilde katılarak milli takıma katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Genç oyuncu açıklamasında, “Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası’na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok.” ifadelerini kullandı.

"Siesta kültürüne hemen alıştım"

Arda Güler, İspanya’daki günlük yaşamına dair detaylar da paylaştı. Antrenmanların ardından dinlenmeye önem verdiğini belirten milli futbolcu, ülkedeki siesta kültürüne kısa sürede alıştığını söyledi.

Genç oyuncu, “Siesta kültürü inanılmaz burada, hemen 1-2 saat uyuyorum. Hemen adapte oldum buna. Sonra ekstra çalışmam gereken bir şey varsa bazen fizyoterapistle, bazen teknik çalışmalar yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

Arda ayrıca boş zamanlarını ailesi ve arkadaşlarıyla geçirdiğini, birlikte maç izleyip sohbet ettiklerini de dile getirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
