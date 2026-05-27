Dünya Kupası Öncesi Özel Röportaj Veren Arda Güler "Maçları Mackolik'ten Takip Ediyorum" Dedi

Arda Güler, İspanya’da geçirdiği süreçten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Real Madrid’de forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Ailesi ve yakın çevresiyle birlikte yaşadığını ifade eden milli futbolcu, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde bulunmanın kendisine her gün ekstra motivasyon verdiğini dile getirdi.

Genç oyuncu ayrıca futbolu yalnızca sahada değil, günlük hayatında da yakından takip ettiğini vurgulayarak, 'Boş zamanlarımda maç izlemeyi çok seviyorum. Bir haftada 10 maç izliyorumdur. Mackolik'i açıyorum, oradan bakıyorum ne var ne yok.' dedi.