Beşiktaş'ta Önder Özen'in Sır Gibi Saklanan Hoca Adayının Filipe Luis Olduğu Öğrenildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 17:47
Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında ibre, Güney Amerika futbolunda dikkat çeken genç çalıştırıcıya çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimde yer alan Murat Kılıç ile Futbol Direktörü Önder Özen’in, 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Filipe Luís ile görüşmek üzere Portekiz’e gittiği öğrenildi.

İngiltere ve Fransa’dan da talipleri bulunan genç teknik adam için Beşiktaş cephesinin oldukça temkinli ve hassas bir süreç yürüttüğü belirtiliyor.

Strasbourg ve Fulham da istiyor.

Beşiktaş’ta yeni teknik direktör arayışları hız kazanırken, siyah-beyazlı yönetimin rotasını son dönemde Avrupa kulüplerinin radarına giren genç Brezilyalı teknik adam Filipe Luís’e çevirdiği öğrenildi.

Kulüp yöneticilerinden Murat Kılıç ile Futbol Direktörü Önder Özen’in, 40 yaşındaki çalıştırıcıyı Beşiktaş’ın yeni yapılanma projesine ikna etmek amacıyla Portekiz’e gittiği belirtildi.

RTI Esporte ve gazeteci Dan Abreu’nun aktardığı bilgilere göre, Filipe Luis’e Strasbourg ve Fulham da ciddi ilgi gösteriyor. Ancak Brezilyalı teknik adamın Premier Lig’e geçiş sürecinde karşılaşabileceği katı bürokratik prosedürlerin, Beşiktaş’ın elini görüşmelerde güçlendirdiği ifade ediliyor.

Premier Lig için engeli var.

Filipe Luis’e İngiltere ve Fransa’dan da ilgi bulunmasına rağmen, Premier Lig’de görev yapabilmek için gereken çalışma izni ve deneyim kriterlerinin transfer sürecini zorlaştırdığı belirtiliyor. İngiliz futbolundaki katı kurallar nedeniyle Beşiktaş’ın görüşmelerde avantaj yakaladığı ifade edilirken, genç teknik adamın kariyer planında kısa vadede Avrupa’da bir takımın başına geçme hedefinin yer aldığı aktarıldı.

Türkiye’de teknik direktörlük için daha esnek şartların bulunması ve Beşiktaş’ın sunacağı sportif proje ile bütçenin, Filipe Luis’i siyah-beyazlı ekibe yakınlaştırabileceği konuşuluyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
