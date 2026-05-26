Beşiktaş'ta Önder Özen'in Sır Gibi Saklanan Hoca Adayının Filipe Luis Olduğu Öğrenildi

Filipe Luis’e İngiltere ve Fransa’dan da ilgi bulunmasına rağmen, Premier Lig’de görev yapabilmek için gereken çalışma izni ve deneyim kriterlerinin transfer sürecini zorlaştırdığı belirtiliyor. İngiliz futbolundaki katı kurallar nedeniyle Beşiktaş’ın görüşmelerde avantaj yakaladığı ifade edilirken, genç teknik adamın kariyer planında kısa vadede Avrupa’da bir takımın başına geçme hedefinin yer aldığı aktarıldı.

Türkiye’de teknik direktörlük için daha esnek şartların bulunması ve Beşiktaş’ın sunacağı sportif proje ile bütçenin, Filipe Luis’i siyah-beyazlı ekibe yakınlaştırabileceği konuşuluyor.