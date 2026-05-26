Sevgili Balık, bugün Güneş ile Plüton üçgeni seni kanunların, kuralların ve adaletin savunucusu yapıyor. Sözleşmeleri incelemek, hukuki metinler okumak veya bir dedektif gibi olayların arka planını araştırmak zihnine harika bir keskinlik verecektir. Adaleti sağlamak ise en büyük motivasyonun oluyor. Resmi prosedürleri hatasız yöneterek büyük bir saygı kazanıyorsun.

Hukuk, güvenlik veya danışmanlık hizmetlerine ayıracağın bütçe ise sana uzun vadeli bir kazanç sunacaktır. Resmi evraklardaki hataları bularak şirketini büyük bir cezadan kurtaracaksın. Vergilerini veya resmi ödemelerini zamanında yaparak bütçeni yasal bir koruma altına alacaksın. Bürokratik işleri hızlandırarak kasana güvenli para girmesini sağlayacaksın.

Peki ya aşk? Ortaklaşa çözdüğünüz zeka bulmacaları veya birlikte yürüttüğünüz araştırmalar ilişkinize eşsiz bir heyecan katacaktır. Aklı paylaşmak sevginizi güçlendirecektir. Suç belgesellerini izlerken katili bulmaya çalışmak aranızdaki iletişimi eğlenceli bir seviyeye taşıyacaktır. Bekarsan, adliye koridorlarında veya resmi bir dairede kanunlara saygılı ve duruşuyla sana güven veren bir karaktere aşık olup istikrarlı bir beraberliğe adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...