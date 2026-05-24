article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 25 Mayıs - 31 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Güneş ile Plüton üçgeni kariyer hedeflerinde muazzam bir güç kazanarak otoriteni ilan etmeni destekliyor. Topluluklara hitap eden projeler yürüterek sektöründe aranan bir isme dönüşeceksin. Kararlı duruşun patronlarının sana tamamen güvenmesini sağlayarak mesleki zaferler kazandırıyor.

Hafta sonuna doğru gökyüzünü aydınlatacak Yay Dolunayı ise kariyer hayatında beklediğin sonuçları nihayet sana veriyor. Emeklerinin karşılığını alarak terfi veya maaş artışı gibi somut ödüllerle karşılaşacaksın. Hak ettiğin başarılar banka hesabını güvenle büyütüyor.

Peki ya aşk? Venüs ile Satürn karesi duygusal dünyanda sınırları koruman gereken olgun bir süreci başlatıyor. İlişkin varsa, partnerinle kişisel alanlarınıza saygı duyarak beraberliğinizi çok daha sağlıklı bir noktaya taşıyacaksınız. Bekarsan, sadece söz veren insanlara kanmamayı tercih edip hayatına düzen getiren çalışkan insanlara şans vereceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın