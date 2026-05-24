Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ile Satürn karesinin getirdiği sınırları koruma enerjisiyle başlayarak ilişkilerine olgun bir temel hazırlıyorsun. Fedakarlık dozunu dengeleyerek kendi değerini savunmak duygusal hayatında sana harika bir saygınlık kazandıracaktır. Mantık çerçevesinde atılan adımlar ise kalbini koruyor.

İlişkin varsa, partnerinle kişisel alanlarınıza saygı duyarak beraberliğinizi çok daha sağlıklı bir noktaya taşıyacaksınız. Dengeli beklentiler aşkınızı huzurla besliyor. Bekarsan, yalnızca söz veren insanlara kanmamayı tercih edip hayatına düzen getiren çalışkan insanlara şans vereceksin. Somut eylemlerle kalbini kazanan dürüst bir insan seni güvende hissettirecek bir hikayenin başrolü oluyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…