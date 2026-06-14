Sevgili Balık, bu hafta başı Güneş ile Chiron altmışlığı uzun süredir seni rahatsız eden ufak bir kronik ağrının alternatif tıp yöntemleriyle hafifleyebileceğini gösteriyor. Bitkisel çözümlere veya fizik tedavi pratiklerine özen göstererek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir akupunktur randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs ile Uranüs altmışlığı ise ani gelişen anksiyete ataklarına karşı dikkatli olman adına tüketeceğin melisa veya rezene gibi yatıştırıcı çaylara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…