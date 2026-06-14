Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının karanlık ve yoğun enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında mantığını tamamen kaybediyorsun. Huzurlu bir sevgi yerine, acı çekerek var olduğunu hissettiğin dramatik ve krizli ilişkilere çekilmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kaos arzun kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, kendi içindeki öz güven eksikliğini partnerine yansıtıp onu kısıtlamaya çalışarak aranızdaki güven bağını zedeliyorsun; bu kuruntular ilişkiyi yıpratıyor. Bekarsan, gizli kapaklı ilerleyen, net bir adı konmayan veya hayatında başkası olan kişilere karşı tehlikeli bir merak geliştiriyorsun. Aşkı bir güç oyunu veya acı çekme ritüeli olarak gördüğün bu süreçte, kalbinin kırılma ihtimali oldukça yüksek. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…