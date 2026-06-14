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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının karanlık ve yoğun enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında mantığını tamamen kaybediyorsun. Huzurlu bir sevgi yerine, acı çekerek var olduğunu hissettiğin dramatik ve krizli ilişkilere çekilmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kaos arzun kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, kendi içindeki öz güven eksikliğini partnerine yansıtıp onu kısıtlamaya çalışarak aranızdaki güven bağını zedeliyorsun; bu kuruntular ilişkiyi yıpratıyor. Bekarsan, gizli kapaklı ilerleyen, net bir adı konmayan veya hayatında başkası olan kişilere karşı tehlikeli bir merak geliştiriyorsun. Aşkı bir güç oyunu veya acı çekme ritüeli olarak gördüğün bu süreçte, kalbinin kırılma ihtimali oldukça yüksek. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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