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Balık Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu Ağustos ayı senin gündelik düzenini temelden değiştiriyor. 12 Ağustos’ta iş ve rutin evine denk gelen tam Güneş tutulması, çalıştığın yeri, sabah kalkma saatini ve bedenine ayırdığın zamanı yeniden ayarlıyor. Yıpratıcı bir işten ayrılabilir, ekibini değiştirebilir ya da bir süredir ertelediğin düzenli bir alışkanlığı nihayet oturtabilirsin. 15 Ağustos’ta aynı evde buluşacak Merkür ile Jüpiter, bu değişimin sana somut bir teklif biçiminde geleceğini söylüyor. Küçük gördüğün detaylar bu ay hayatının bütününü belirleyecek.

28 Ağustos’ta doğrudan kendi burcunda oluşacak parçalı Ay tutulması, seni aynanın karşısına oturtacak. Görünüşünü, ismini ya da insanlara sunduğun halini bir çırpıda değiştirebilirsin. Duyguların yoğunlaştığı o günlerde kendini kalabalıktan biraz uzak tutmak sana iyi gelecek.

Peki ya aşk? 23 Ağustos’ta Güneş’in ortaklık evine geçmesiyle ilgi odağın karşındaki insana kayıyor. Eğer bir ilişkin varsa, 6 Ağustos’ta Venüs’ün mahremiyet evine yerleşmesiyle partnerinle aranızda konuşulmayan derin bir konu yumuşak bir dille açılacak. Uzaklaştığınızı sandığınız yerde aslında yakınlaştığınızı göreceksiniz. Ama eğer bekarsan, sana ilk bakışta sıradan görünen ama ikinci görüşmede tamamen değişen biriyle karşılaşabilirsin. Hayal ettiğinden farklı çıkan bu kişi, tam da aradığın huzuru getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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