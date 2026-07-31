Sevgili Balık, bu Ağustos ayı senin gündelik düzenini temelden değiştiriyor. 12 Ağustos’ta iş ve rutin evine denk gelen tam Güneş tutulması, çalıştığın yeri, sabah kalkma saatini ve bedenine ayırdığın zamanı yeniden ayarlıyor. Yıpratıcı bir işten ayrılabilir, ekibini değiştirebilir ya da bir süredir ertelediğin düzenli bir alışkanlığı nihayet oturtabilirsin. 15 Ağustos’ta aynı evde buluşacak Merkür ile Jüpiter, bu değişimin sana somut bir teklif biçiminde geleceğini söylüyor. Küçük gördüğün detaylar bu ay hayatının bütününü belirleyecek.

28 Ağustos’ta doğrudan kendi burcunda oluşacak parçalı Ay tutulması, seni aynanın karşısına oturtacak. Görünüşünü, ismini ya da insanlara sunduğun halini bir çırpıda değiştirebilirsin. Duyguların yoğunlaştığı o günlerde kendini kalabalıktan biraz uzak tutmak sana iyi gelecek.

Peki ya aşk? 23 Ağustos’ta Güneş’in ortaklık evine geçmesiyle ilgi odağın karşındaki insana kayıyor. Eğer bir ilişkin varsa, 6 Ağustos’ta Venüs’ün mahremiyet evine yerleşmesiyle partnerinle aranızda konuşulmayan derin bir konu yumuşak bir dille açılacak. Uzaklaştığınızı sandığınız yerde aslında yakınlaştığınızı göreceksiniz. Ama eğer bekarsan, sana ilk bakışta sıradan görünen ama ikinci görüşmede tamamen değişen biriyle karşılaşabilirsin. Hayal ettiğinden farklı çıkan bu kişi, tam da aradığın huzuru getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…