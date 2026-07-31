Sevgili Balık, Ağustos ayında bedeninin dinlenme ihtiyacını her zamankinden daha kolay fark edebilirsin. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi enerji seviyeni düşürerek günlük temponu yavaşlatma ihtiyacı yaratabilir. Özellikle uyku düzeni, ayaklar ve genel fiziksel dayanıklılık konusunda bedeninin ritmine uyum sağlaman önemli olacaktır.

28 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Ay Tutulması hem duygusal hem fiziksel olarak daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyabileceğin bir dönemi işaret ediyor. Ay sonunda sakin bir tempo ve düzenli uyku toparlanmanı destekleyecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…