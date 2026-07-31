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Balık Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Balık ve yükselen Balık burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ağustos ayında bedeninin dinlenme ihtiyacını her zamankinden daha kolay fark edebilirsin. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi enerji seviyeni düşürerek günlük temponu yavaşlatma ihtiyacı yaratabilir. Özellikle uyku düzeni, ayaklar ve genel fiziksel dayanıklılık konusunda bedeninin ritmine uyum sağlaman önemli olacaktır.

28 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Ay Tutulması hem duygusal hem fiziksel olarak daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyabileceğin bir dönemi işaret ediyor. Ay sonunda sakin bir tempo ve düzenli uyku toparlanmanı destekleyecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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