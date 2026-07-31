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Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 6 Ağustos’ta Venüs’ün mahremiyet evine girmesiyle aşkta yüzeysel hiçbir şeye tahammülün kalmıyor. Bu ay ya derin olacak ya da hiç olmayacak. İlişkin varsa, partnerinle aranızda uzun süredir konuşulmayan hassas bir konu yumuşak bir dille açılacak. 23 Ağustos’ta Güneş’in ortaklık evine geçmesi, bütün dikkatini karşındaki insana çevirecek. Uzaklaştığınızı sandığın yerde aslında birbirinize yaklaştığınızı anlayacaksın.

Eğer kalbin boşsa, 28 Ağustos’taki tutulma kendi burcunda yaşanıyor ve önce senin değişmeni istiyor. Duruşunda ya da görünüşünde yapacağın küçük bir oynama, bakışları üzerine çekecek. İlk karşılaşmada sıradan bulduğun ama ikinci görüşmede bambaşka biri olduğunu anladığın kişi, hayal ettiğinden farklı ama beklediğinden çok daha huzurlu çıkacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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