Sevgili Balık, 6 Ağustos’ta Venüs’ün mahremiyet evine girmesiyle aşkta yüzeysel hiçbir şeye tahammülün kalmıyor. Bu ay ya derin olacak ya da hiç olmayacak. İlişkin varsa, partnerinle aranızda uzun süredir konuşulmayan hassas bir konu yumuşak bir dille açılacak. 23 Ağustos’ta Güneş’in ortaklık evine geçmesi, bütün dikkatini karşındaki insana çevirecek. Uzaklaştığınızı sandığın yerde aslında birbirinize yaklaştığınızı anlayacaksın.

Eğer kalbin boşsa, 28 Ağustos’taki tutulma kendi burcunda yaşanıyor ve önce senin değişmeni istiyor. Duruşunda ya da görünüşünde yapacağın küçük bir oynama, bakışları üzerine çekecek. İlk karşılaşmada sıradan bulduğun ama ikinci görüşmede bambaşka biri olduğunu anladığın kişi, hayal ettiğinden farklı ama beklediğinden çok daha huzurlu çıkacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…