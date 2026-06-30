Sevgili Balık, bu Temmuz ayında bilinçaltı korkularının ve izolasyon ihtiyacının getirdiği psikolojik yorgunlukta belirgin gelişmeler yaşayacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle zihninin eski travmaları temizlemeye ihtiyaç duyduğunu ve ruhsal bir kapanış yapacağını hissedeceksin. Bu durum, psikolojik enerjinin bir anda arınıp sana müthiş bir şifa gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan içe dönüş isteği ve sezgisel rüyalar, sinir sistemini doğrudan dinlendirecek. Günlük temponun ruhsal ağırlığı nedeniyle, bu ay terapiye başlamaya ve spiritüel çalışmalar yapmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…