Sevgili Balık, Neptün'ün Koç'ta retro harekette olması bu hafta içine dönme ve derin bir öz-değerlendirme isteğini güçlendiriyor. Uzun zamandır kaçındığın bir duyguyla yüzleşme fırsatı buluyorsun ve bu senin için iyileştirici olabilir. 22 Temmuz'dan sonra Aslan'daki Güneş ise kariyer alanında gözden kaçırdığın bir detayı fark etmeni sağlayabilir.

Maddi olarak ise iş yerinde yapacağın dikkatli bir gözden geçirme, gözden kaçan bir fırsatı ortaya çıkarabilir. Sadece rakamlara değil sezgilerine de kulak vermen bu hafta avantaj sağlıyor.

İlişkisi olan Balık burçları için duygusal derinlik ön planda, sessiz anlar bile bağınızı güçlendirebilir. Bekar Balık burçları ise mantıkla açıklayamadığı sezgisel bir çekimle tanıdığı birine karşı farklı hisler geliştirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…