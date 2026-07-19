Sevgili Balık, Neptün senin burcunda değil ama hayal gücünü besleyen o sisli enerji bu hafta aşkı sezgilerinle yaşamanı sağlıyor. İlişkin varsa, kelimelere gerek kalmadan anlaşmanın tadını çıkaracaksın; bir bakış, sessiz bir an, elinin partnerinin eline değmesi bile koca bir cümle kadar konuşabilir. Yalnız hayal ile gerçeği karıştırma riskin de var; sevdiğin insanı olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi görmeye başlarsan, sonra gelen kırgınlık senin olur. Sevgiyi gözünde büyütmek güzel, ama ayaklarını da yerde tut.

Bekar Balıklar için aşk bu hafta mantıkla açıklanamayan bir çekimle geliyor; birini görür görmez 'sanki onu tanıyorum' hissine kapılabilirsin. Bu sezgisel manyetizma büyüleyici, ama ilk andaki hissin peşinden koşarken karşındakinin gerçekte kim olduğunu görmeyi de ihmal etme..

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…