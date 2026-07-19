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Balık Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Neptün senin burcunda değil ama hayal gücünü besleyen o sisli enerji bu hafta aşkı sezgilerinle yaşamanı sağlıyor. İlişkin varsa, kelimelere gerek kalmadan anlaşmanın tadını çıkaracaksın; bir bakış, sessiz bir an, elinin partnerinin eline değmesi bile koca bir cümle kadar konuşabilir. Yalnız hayal ile gerçeği karıştırma riskin de var; sevdiğin insanı olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi görmeye başlarsan, sonra gelen kırgınlık senin olur. Sevgiyi gözünde büyütmek güzel, ama ayaklarını da yerde tut. 

Bekar Balıklar için aşk bu hafta mantıkla açıklanamayan bir çekimle geliyor; birini görür görmez 'sanki onu tanıyorum' hissine kapılabilirsin. Bu sezgisel manyetizma büyüleyici, ama ilk andaki hissin peşinden koşarken karşındakinin gerçekte kim olduğunu görmeyi de ihmal etme..

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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