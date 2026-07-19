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Koç Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşkta sabrının biraz sınandığı günler seni bekliyor. İlişkin varsa, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle günlerdir yutkunduğun o cümleyi nihayet kuruyorsun; iyi haber şu ki karşı taraf beklediğinden çok daha anlayışlı çıkabilir ve aranızdaki buz bir anda çözülebilir. Ancak dilini tutamadığın bir anda, hızlı çıkan bir sözün küçük bir tartışmayı büyütme ihtimali de var, o yüzden öfkeni kapıdan içeri sokmadan önce iki kere düşün. 

Bekar Koçlar içinse Güneş'in Aslan'a geçişi resmen bir reflektör gibi üzerine düşüyor; girdiğin ortamda fark edilmemek neredeyse imkânsız. Belki bir arkadaş buluşmasında, belki spontane bir gece planında, kıvılcımı ilk hisseden sen olacaksın. Yalnız acele etme; ilk hafta cazibesine kapıldığın kişinin gerçekten sana göre olup olmadığını anlamak biraz zaman isteyebilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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