Sevgili Koç, bu hafta aşkta sabrının biraz sınandığı günler seni bekliyor. İlişkin varsa, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle günlerdir yutkunduğun o cümleyi nihayet kuruyorsun; iyi haber şu ki karşı taraf beklediğinden çok daha anlayışlı çıkabilir ve aranızdaki buz bir anda çözülebilir. Ancak dilini tutamadığın bir anda, hızlı çıkan bir sözün küçük bir tartışmayı büyütme ihtimali de var, o yüzden öfkeni kapıdan içeri sokmadan önce iki kere düşün.

Bekar Koçlar içinse Güneş'in Aslan'a geçişi resmen bir reflektör gibi üzerine düşüyor; girdiğin ortamda fark edilmemek neredeyse imkânsız. Belki bir arkadaş buluşmasında, belki spontane bir gece planında, kıvılcımı ilk hisseden sen olacaksın. Yalnız acele etme; ilk hafta cazibesine kapıldığın kişinin gerçekten sana göre olup olmadığını anlamak biraz zaman isteyebilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…