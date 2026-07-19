Sevgili Koç, 23 Temmuz'da Merkür'ün Yengeç bölgende ileri harekete geçmesiyle ev, aile ya da gayrimenkulle bağlantılı bir maddi konu nihayet netleşiyor; kirada, tapuda ya da aile bütçesinde askıda kalan bir mesele çözülebilir. Jüpiter-Plüton gerilimi kariyerinle evin arasında bir denge kurmanı isterken, büyük bir harcama kararı için de acele etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Aceleci bir imza yerine hafta ortasını beklemek sana kazandırır.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…