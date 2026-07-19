Sevgili Koç, hafta başında Yengeç bölgende hissedilen Merkür retrosunun son etkileri ev ve aile konularında seni bir kez daha düşünmeye itiyor. 23 Temmuz'da Merkür'ün direkt harekete geçmesiyle bu ağırlık kalkıyor ve ertelediğin bir konuşmayı toparlama şansı buluyorsun. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan'a geçişi ise sosyal çevrende ve eğitim, seyahat gibi alanlarda seni daha görünür, daha cesur kılıyor.

Maddi olarak ise Merkür'ün direktleşmesiyle haftalardır beklemede olan bir ödeme ya da anlaşma netliğe kavuşabilir. Hafta ortasından itibaren uzun süredir askıda kalan bir konuyu çözüme kavuşturman için gökyüzü sana yeşil ışık yakıyor.

İlişkisi olan Koç burçları için hafta sonuna doğru iletişim kanalları açılıyor, günlerdir üzerinizde gölge gibi duran bir yanlış anlaşılma kolayca çözülebilir. Bekar Koç burçları ise Güneş'in Aslan'a geçişiyle kazandığı özgüvenin cazibesini fark ederek, sosyal bir ortamda dikkat çekici bir tanışma yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…