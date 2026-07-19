article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Temmuz - 26 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, hafta başında Yengeç bölgende hissedilen Merkür retrosunun son etkileri ev ve aile konularında seni bir kez daha düşünmeye itiyor. 23 Temmuz'da Merkür'ün direkt harekete geçmesiyle bu ağırlık kalkıyor ve ertelediğin bir konuşmayı toparlama şansı buluyorsun. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan'a geçişi ise sosyal çevrende ve eğitim, seyahat gibi alanlarda seni daha görünür, daha cesur kılıyor.

Maddi olarak ise Merkür'ün direktleşmesiyle haftalardır beklemede olan bir ödeme ya da anlaşma netliğe kavuşabilir. Hafta ortasından itibaren uzun süredir askıda kalan bir konuyu çözüme kavuşturman için gökyüzü sana yeşil ışık yakıyor.

İlişkisi olan Koç burçları için hafta sonuna doğru iletişim kanalları açılıyor, günlerdir üzerinizde gölge gibi duran bir yanlış anlaşılma kolayca çözülebilir. Bekar Koç burçları ise Güneş'in Aslan'a geçişiyle kazandığı özgüvenin cazibesini fark ederek, sosyal bir ortamda dikkat çekici bir tanışma yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın